¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥â¥Ç¥ë¤Î¡È¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡É¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¡Ê27¡Ë¤¬¡¢15Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡Ê¿¼0¡§55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»ºµÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û2¿Í¤Ç°Â»ºµ§´ê¤Ø¡Ä¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡õÂçÁÒ»ÎÌç¤ÎÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤¥é¥Ö¥é¥Ö2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢¿åÌîÈþµª¡Ê51¡Ë¤¬¡ÖÇ¥¿±¡ÄÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¡Ä¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤È¶Ã¤¡£¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ç¡Ö¤ß¤Á¤ç¤ÑÇ¥¿±¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤µ¤ì¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¿åÌî¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©ÂÎÄ´¤Ï¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤â¤¦¥Ð¥ê¥Ð¥ê¸µµ¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖÅú¡£¡ÖÃÂÀ¸Æü¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ø2026Ç¯¤ÏÆ¯¤¤¤Æ¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤é¡¢Á´Á³µÙ¤àµ¤¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Ã¤Æ¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿åÌî¤¬¿´ÇÛ¤½¤¦¤Ë¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡¢¤³¤ì¡ÊÈÖÁÈ¡Ë¡©¤ï¤¿¤·¤¿¤Á2¿Í¤ò»Ä¤·¤Æ¡ª¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡£ÎÙ¤ÎÂôÂ¼°ì¼ù¡Ê58¡Ë¤â¡Ö¤¦¤ó¤¦¤ó¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤ä¤ó¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡¢2¿Í¤Ç¤â¡×¤ÈÏÃ¤¹¤¬¡¢¿åÌî¤Ï¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤¬¥³¥í¥Ê¤Î¤¿¤á·çÀÊ¤·¤¿2022Ç¯2·î16Æü¤ÎÊüÁ÷¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç¡ÖÂç¾æÉ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¼Â¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÂôÂ¼¤Ï¡Ö¤½¤¦¤À¤è¡¢Â¤¬¤Ö¤ë¤Ö¤ë¿Ì¤¨¤ë¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ï2·î5Æü¡¢Âè1»ÒÇ¥¿±¤òX¤ÇÈ¯É½¡£É×¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÂçÁÒ»ÎÌç¡Ê32¡Ë¤â´î¤Ó¤ÎÀ¼¤ò¼«¿È¤ÎX¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ï2·î5Æü¡¢Âè1»ÒÇ¥¿±¤òX¤ÇÈ¯É½¡£É×¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÂçÁÒ»ÎÌç¡Ê32¡Ë¤â´î¤Ó¤ÎÀ¼¤ò¼«¿È¤ÎX¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£