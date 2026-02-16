ÆÈÁÏÅª¤ÊÁ°È±¤Ë¶ÄÅ·¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¡¡°áÁõ¤âÂ¸ºß´¶¡Ä¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢½÷»Ò¤Ë»ëÄ°¼ÔÅ£ÉÕ¤±
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥Ú¥¢¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥¢¥Ê¥¹¥¿¥·¥¢¡¦¥á¥Æ¥ë¥¥Ê¡¢¥ë¥«¡¦¥Ù¥ë¥é¥ïÁÈ¡Ê¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¡Ë¤¬75.46ÅÀ¤Ç2°ÌÈ¯¿Ê¤·¤¿¡£¥á¥Æ¥ë¥¥Ê¤ÏÆÈÁÏÅª¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç±éµ»¤·¡¢°áÁõ¤âÀÖ¤È¹õ¤ÇÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÅ£ÉÕ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²¤½£²¦¼Ô¤¬¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡¼ó°Ì¤Î¥ß¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥¡¥Ó¥¨¥ó¥Ì¡¦¥Ï¥¼¡¢¥Ë¥¡¼¥¿¡¦¥Ü¥í¥Ç¥£¥óÁÈ¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤È¤Ï4.55ÅÀº¹¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£Â©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î±éµ»¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥á¥Æ¥ë¥¥Ê¤ÎÁ°È±¤Ë¤â¡¢¼«Á³¤ÈÌÜ¤¬°ú¤¤¤¿¡£ºÙ¤¯¥¦¥§¡¼¥Ö¾õ¤Ëº¸±¦¤Ë¤¦¤Í¤ë¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ·Ñ¤ò¸«¤¿¥Í¥Ã¥È¾å¤Î»ëÄ°¼Ô¤â¥á¥Æ¥ë¥¥Ê¤ÎÁ°È±¤È°áÁõ¤Ë¶ÄÅ·¡£X¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤ÎÁª¼ê¤ËÅ£ÉÕ¤±¡£¤¢¤ó¤Ê¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤Ã¤ÆÂ·¤Ã¤Æ¤Æ¤¹¤´¤¤¡£½÷À¤Î°áÁõ¤¬¥É¥ì¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×
¡Ö¥á¥Æ¥ë¥¥Ê¤µ¤ó¤Î¤ª°áÁõ¡¢ÀÖ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Î³ä¹ç¤ò¹õ¤Ë¤·¤¿¤é¥É¥í¥ó¥¸¥çÍÍ¤¸¤ã¤ó¡×
¡Ö¥á¥Æ¥ë¥¥Ê¤ÎÀÖ¤¬âÁ¤·¤¤¡×
¡Ö¥á¥Æ¥ë¥¥Ê¤µ¤ó¤ÎÁ°È±¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×
¡Ö¥á¥Æ¥ë¥¥Ê¤µ¤ó¤ÎÁ°È±¤Ï¤¤¤Ä¤â²ÃÅÀ5¡×
¡Ö¥á¥Æ¥ë¥¥Ê¤µ¤ó¤ÎÁ°È±¤Ï¤¤¤Ä¤â¥¥Þ¥Ã¤Æ¤¤¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×
¡¡¥¢¥Ê¥¹¥¿¥·¥¢¡¦¥á¥Æ¥ë¥¥Ê¡¢¥ë¥«¡¦¥Ù¥ë¥é¥ïÁÈ¤Ï2023Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥Ú¥¢¡£2¿Í¤È¤â½Ð¿È¤Ï¥í¥·¥¢¡£24¡¢25Ç¯¤ÈÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¡¢¥·¥Ë¥¢¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â26Ç¯²¤½£Áª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ®Ä¹¤¬Ãø¤·¤¤¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ï16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
