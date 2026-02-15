スポーツネットLAのワトソンさんが不在

まさかの“不在”にファンも注目している。13日（日本時間14日）から始まったドジャースキャンプ。大谷翔平投手、山本由伸投手らが取材に対応した。その中でファンが気付いたのは、美人レポーター、キルステン・ワトソンさんの不在だった。

ワトソンさんは地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」でドジャースのレポーターを勤めており、囲み取材では選手の隣が定位置。一方、この日、ワトソンさんは不在。囲み取材の“マイク”は隣には長年ドジャース番を務める地元紙「オレンジカウンティ・レジスター」のビル・プランケット記者が担当していた。

2022年からドジャースを担当しているワトソンさんは、大谷、山本の加入で日本でも知名度向上。ミス・フロリダの出場経験があり、身長6フィート1インチ（約185.4センチ）のスポーツウーマン。取材でも一際存在感を見せていた。

ワトソンさんの不在にネットも注目。「どうしたのかなぁ気になるなぁ」「ワトソンさんはなぜ居ないのかな？」「いないとちょっとさびしい感じだね〜」とコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）