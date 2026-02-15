ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪は14日（日本時間15日）、ショートトラック男子1500メートル準決勝が行われた。日本のエース・宮田将吾（日本通運）は2着でフィニッシュしたが、接触によるペナルティで失格になってしまった。

日本勢として初の決勝進出を狙った宮田。上位2着に入れば勝ち進める準決勝でまさかの事態となった。

ラスト1周、宮田と近い場所を走っていた劉少昂（中国）が転倒。宮田は2着でフィニッシュしたが、審判団がリプレー検証。宮田と劉の接触があったと判断され、宮田にペナルティが与えられた。

結果を聞いた宮田はがっくりうなだれ、落胆を隠さなかった。中継インタビューでは「落ち着いて自分らしいレースはできたし、100％の力は出せたけど、ちょっと実力が足りんくて接触してしまって失格になったんで……。ほんのちょっと実力が足らんかったなって……」と涙ながらに語っていた。

「最後、外行ける脚と自身はあったので、届く範囲のポジションにいようと思ってポジション取りしていた。ホンマあとちょっとで決勝も見えていたんで……悔しいです。調子は悪くないですし、今日もいいメンタルでレースできたんで、自信だけは持って、500のレースに挑みたいと思います」とも話した。



（THE ANSWER編集部）