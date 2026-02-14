ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート男子で銅メダルを獲得した佐藤駿が１４日、ＴＢＳの五輪中継に、銀メダルの鍵山優真とともに生出演した。

安住紳一郎アナウンサーは佐藤に「日本では日下コーチの喜びようが大変注目されているんですけど、ご自身的にも気になりましたか？」と質問。指導する日下匡力コーチは佐藤がジャンプを決めるたびにガッツポーズをしながら狂喜乱舞。その姿が世界のフィギュアファンの注目を集めた。これについて佐藤は「はい。毎大会、自分よりも喜んでくれるのですごくうれしい気持ちです」と、少しはにかみながら話した。

日本が銀メダルを獲得した団体の表彰式では、表彰台の上面がザラザラでスケート靴のブレードが刃こぼれするアクシデントに見舞われた。そんな危機を救ったのが年に３００足近く研磨している日下コーチで、現地の工房で佐藤を含む全選手の修復を受け取ったと報じられた。

それについて問われた佐藤は「本当です。日下コーチがいなかったら本当にどうなっていたことかと思っている。万全な状態で臨むことができてよかったなと思います」と感謝してもしきれない様子だった。