ラックス ミモザが進化♡髪から前向きになれる限定シリーズ登場

トータルビューティーケアブランド「ラックス」から、昨年好評を博した「ミモザシリーズ」が2026年2月24日（火）より全国発売。国際女性デーを前に実施された調査では、7割以上の女性が「髪のダメージケアは気持ちのケアにもつながる」と回答。冬の乾燥で揺らぎがちな髪と心に寄り添い、前向きな毎日を応援する限定シリーズが今年も登場します♡

髪と自信の関係に着目

ラックスが実施した意識調査※3によると、30～50代女性の6割以上が「髪に自信を持てると発言や行動が積極的になる」と回答。

また、6割が「髪の状態が自信に影響している」と感じていることが明らかになりました。

さらに7割以上が「髪のダメージケアは気持ちのケアにもつながる」と回答。

「新しい一歩を踏み出す前に髪を整えたくなる」と答えた人も7割を超え、ヘアケアが自信と行動を結ぶ大切な時間であることが示唆されています。

3月8日（日）の国際女性デーは、女性の可能性や社会的役割を改めて見つめる記念日。春の訪れを告げるミモザの花のように、髪から前向きな一歩を支えます。

ロクシタン「ミモザ」限定発売♡春を告げる香り

補修型ビタミンC誘導体配合

今年のミモザシリーズは、補修型ビタミンC誘導体※1配合処方にアップデート※2。

乾燥で空洞化しやすい髪内部へ浸透しダメージを補修、さらに外的刺激から守るダメージプロテクト機能でうるおいをキープします。

香りは、青空を吹き抜けるようなみずみずしいミモザ。気持ちまで明るくなるような爽やかさが魅力です♪

※スーパーリッチシャインシリーズ、スーパーリッチクリスタルシリーズにおいて

※スーパーリッチシャインシリーズにおいて

ミモザシリーズ全ラインナップ

【ラックス スーパーリッチシャイン ミモザ ポンプペア】



内容量：各400g

【ラックス スーパーリッチシャイン ミモザ チューブトリートメント】



内容量：300g

【ラックス スーパーリッチシャイン ミモザ ヘアオイル】



内容量：70ml

【ラックス スーパーリッチクリスタル ミモザ ポンプペア】



内容量：各450g

【ラックス バスグロウ ミモザ リペアアンドシャイン お試し容量ポンプペア】



内容量：各400g

【ラックス ルミニーク ミモザ お試し容量ポンプペア】



内容量：各370g

店頭展開：2月24日（火）※全国のドラッグストア、ECにて順次発売予定

※1：アスコルビン酸テトラヘキシルデシル（毛髪補修・保護成分）スーパーリッチシャインシリーズ・スーパーリッチクリスタルシリーズにおいて

※2：スーパーリッチシャイン、スーパーリッチクリスタルシリーズにおいて

※3：2026年1月実施LUX「髪のダメージケアと気持ちに関する調査」

※4：INTAGE SRIシャンプー・コンディショナー市場2017年1月～2024年12月金額、LUXスーパーリッチシャインシリーズの全シャンプー・コンディショナーの合計売上金額

髪からはじめる前向き習慣

冬の乾燥ダメージにアプローチしながら、心まで整えてくれるラックスのミモザシリーズ。香りと補修ケアで満たされるバスタイムは、自分を大切にする時間そのものです♡

国際女性デーをきっかけに、髪から前向きな一歩を踏み出してみませんか。