バレンタインデーにPrime Videoで観たい！ロマンティックな映画＆ドラマおすすめ10選

イタリアの名門校を舞台に危険な三角関係を描いた最新作『ラブミー・ラブミー』をはじめ、アメリカ大統領の息子とイギリスの王子の恋の行方を描いた『赤と白とロイヤルブルー』、幼なじみの兄弟との間で揺れ動く恋と成長を描く青春ドラマ『私たちの青い夏』、格式高い英国の名門寄宿学校を舞台に描かれる『マクストン・ホール 〜私たちをつなぐ世界〜』など多彩なラブストーリーを取り揃えている。

『ラブミー・ラブミー』

イタリアへ逃れるように移り住んだジューンは、まったく異なる魅力を持つ2人の男性に惹かれていく。地下格闘技の世界に身を置く危険な一面を隠す問題児ジェームズと、完璧に見える彼の親友ウィル。名門校を舞台に繰り広げられる予想外の三角関係のなかで、ジューンは「愛とは何か」を知っていく。心の行方が一筋縄ではいかない、濃密なイタリアン・ロマンス。

『ラブミー・ラブミー』視聴ページ

『マクストン・ホール 〜私たちをつなぐ世界〜』

奨学生のルビーは、名門校マクストン・ホールで意図せずとんでもない秘密を目撃してしまう。傲慢な大富豪の御曹司ジェームズは一族の名誉を守るため、彼女を黙らせようと買収を決意するが、激しい衝突はやがて情熱へと変わっていく。社会的な壁を越えた関係は家族の危機によって引き裂かれ、ジェームズは再びルビーの心を取り戻そうと奔走する。

シーズン1〜2独占配信中

『マクストン・ホール 〜私たちをつなぐ世界〜』視聴ページ

『赤と白とロイヤルブルー』



アメリカ大統領の息子アレックスと、イギリス王室のヘンリー王子。2人の長期にわたる確執は両国間に亀裂を生じさせかねない事態となり、表向きの和解を余儀なくされる。すると凍りついていた関係は解け始め、心の奥に秘めた思いに火をつけることになる。“敵から恋人へ”を新たに描く、ニューヨーク･タイムズ紙ベストセラー小説を原作とするロマンス。

『赤と白とロイヤルブルー』視聴ページ

『テル・ミー・ソフトリー』

7年ぶりに突然戻ってきたディビアンコ兄弟が、勉強も、友達との付き合いも、自分のイメージも完璧にコントロールしていたカミラ・ハミルトンの人生を揺るがす。ファーストキスを奪ったティアゴ、そして常に彼女を守ってきた親友テイラー。心に深い爪痕を残した2人との再会が、封じ込めていた感情を呼び覚ます。中毒性の高いラテン・ロマンス。

『テル・ミー・ソフトリー』視聴ページ

『リレーションシップ・ゴール』



テレビプロデューサーのリーアには、ニューヨークでトップを誇る朝番組で女性初の総合プロデューサーになる夢があったが、その仕事を巡り、元カレのジャレット・ロイと競い合うことになる。彼は「リレーションシップ・ゴール」という本の影響で自分は生まれ変わったと主張し、リーアの友人たちもその本から知恵を授かろうとする。リーアはキャリアのことに集中しようとするが、消えない想いが再び火を灯す。

『リレーションシップ・ゴール』視聴ページ

『俺の過ち』シリーズ



ノアは慣れ親しんだ街や彼氏、友達から離れ、母親の再婚相手の豪邸に引っ越すことになる。そこで出会った義理の兄ニックとは初対面から衝突する。しかし強く惹かれ合うふたりは禁断の関係になり、お互いの無鉄砲で勝ち気な性格は、ふたりの世界を一変させ、熱い恋の渦に巻き込んでいく。親の反対、大学生活、誘惑――数々の障害に直面しながら、禁断の恋は試され続ける。スペイン発の熱狂的支持を集めるロマンスシリーズ。

『俺の過ち』シリーズ（『俺の過ち』、『君の過ち』、『私たちの過ち』）独占配信中

『俺の過ち』視聴ページ

『俺の過ち：ロンドン編』



18歳のノアは、裕福な英国人実業家ウィリアムと母親との結婚を機に、アメリカからロンドンに引っ越す。ノアはウィリアムの息子で不良少年のニックと出会い、やがて二人は互いにどうしようもなく惹かれあっていることに気づく。ロンドンでの新しい生活に馴染もうと夏を過ごす中、初恋に落ちるノアを悲惨な過去が追いつめていく。

『俺の過ち：ロンドン編』視聴ページ

『アイデア・オブ・ユー 〜大人の愛が叶うまで〜』

40歳のシングルマザー、ソレーヌ（アン・ハサウェイ氏）が、地球上で最もホットなボーイズグループ、オーガスト・ムーンのリードボーカルで24歳のヘイズ・キャンベル（ニコラス・ガリツィン氏）と出会い、年齢や常識を超えた予想外の恋が始まり、人生の価値観が揺さぶられていく。同名の人気恋愛小説を基にした本作は、2人の思いがけないロマンスを描く。

『アイデア・オブ・ユー 〜大人の愛が叶うまで〜』視聴ページ

『私たちの青い夏』



原作者のジェニー・ハン氏が製作総指揮を務めるこの人気シリーズでは、家族とフィッシャー家と共に夏を過ごすカズンズ・ビーチを舞台に、初恋の高揚と痛みを3シーズンにわたって描く。静かで影のある長男コンラッド、明るく誰からも愛される次男ジェレマイアという正反対の兄弟の間で揺れ動く主人公ベリーの恋心は、やがて友情や家族関係までも巻き込み、三角関係へと発展していく。少女から大人へと成長していく主人公のひと夏の恋と選択を描いた、甘くも切ない青春ロマンス作品。

シーズン1〜3独占配信中

『私たちの青い夏』視聴ページ

『君を見つけるための地図』



完璧に計画された人生を始める前に、友人たちとヨーロッパを旅する若い女性ヘザーを描く。ジャックとの偶然の出会いが、予期せぬロマンスを芽生えさせ、深い感情の発見へと導く。秘密と人生の選択に二人の絆を試されながら、ヘザーの人生は大きく変わることに。J･P･モーニンガー氏の小説が原作。

『君を見つけるための地図』視聴ページ

