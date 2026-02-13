¹ñÌ±¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¡ÖÆñ¶É¾è¤êÀÚ¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×È¯´ø¤ò¡×ÃæÆ»¡¦¾®Àî¿·ÂåÉ½¤Ë½Ë°Õ¡¡°ìÊý¡¢»²±¡¤ÇÂ¸Â³¤ÎÎ©·û¡¦¸øÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¿Ìä»ë
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï13Æü¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Î¿·¤¿¤ÊÂåÉ½¤Ë¾®Àî½ßÌé»á¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆñ¶É¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¶ÌÌÚ»á¤Ï¡¢¾®Àî¿·ÂåÉ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿´¤«¤é¤Î½Ë°Õ¡¢·É°Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¡£Æ±¤¸¹áÀî¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÎ©¾ì¡¢À¯ºö¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤âÃÏ°è¡¢ÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¶¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿´ÖÊÁ¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢´üÂÔ´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¾®Àî»á¤ò¡ÖÈó¾ï¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤ËÊª»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤ëÊý¤À¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¶ÌÌÚ»á¤Ï¡Ö·è¤Þ¤Ã¤¿¸å¤Ë°ìËÜÅÅÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡Ø¤è¤í¤·¤¯¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¤â½Ë°Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÃæÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È²æ¤¬ÅÞ¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·ÅÞ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ë¡£°ì¤«¤éÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¡ÊÁÐÊý¤ÎÅÞ¤Î¡Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÉôÌç¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤Î¶¨ÎÏ¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¤Î¤«ÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢»²±¡¤ÇÂ¸Â³¤·¤Æ¤¤¤ëÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¡¢18Æü¾¤½¸Í½Äê¤ÎÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤ÇÊÌ¡¹¤Î²ñÇÉ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ÌÌÚ»á¤Ï¡Ö»²±¡¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È»²±¡¤Î¸øÌÀÅÞ¡¢½°±¡¤Ï°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤È¤¤¤¦¡¢3¤Ä¤ÎÅÞ¤¬Ê»Â¸¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²ñÇÉ¤¹¤éÁÈ¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢°ì½ï¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£