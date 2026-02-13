¡ÚÌ¡²è¡ÛÉ×¤ËÊú¤¯°ãÏÂ´¶¡¢¼Â¤ÏADHD¤«¤â¡©¡¡ÌóÂ«¤ò¼é¤ì¤Ê¤¤¡¢ÏÃ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¡ÄºÊ¤Îµ¤ÉÕ¤¤Ë¡Öµã¤¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ó¤À¡×¡Úºî¼Ô¼èºà¡Û
¡¡¤Ï¤Ê¤æ¤¤¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢¤¦¤Á¤ÎÉ×¤ÏADHD¡©¡×¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÂ¿¤¯¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò½¸¤á¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡É×¤ËÏÃ¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢¾õ¶·È½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡¢¤ÈÇº¤àºÊ¡£Í§¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¾×ÆÍ¤·¤Æ¤â¡¢¤¤Á¤ó¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤ÎÉ×¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¿ÅÙ¸À¤Ã¤Æ¤âÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡ÄºÊ¤¬´¶¤¸¤¿Æü¾ï¤Î¥â¥ä¥â¥ä
¤Ï¤Ê¤æ¤¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤È¥Ö¥í¥°¡Ö¾Ð¤¦Êì¤Ë¤ÏÊ¡Íè¤ë¡×¤ÇºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯1·î¤Ë½ÐÈÇ¤·¤¿¡Ø¤¿¤À¤Î¤Ý¤ó¤³¤ÄÊì¤µ¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éADHD¥°¥ì¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¡Ù¡Ê¤Ï¤Á¤ß¤Ä¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ë¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¹¥É¾¤ò¼õ¤±»°ºþ¤Ë¡£¤Þ¤¿Kindle¤ÇÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÀîºêÉÂ¡¡¡Á¼êÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤¿ÏÃ¡Á¡Ù¤Ï¡¢100Ëü¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¿·´©¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤Ë½ÐÈÇ¤·¤¿¡Ø¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢¤¦¤Á¤ÎÉ×¤ÏADHD¡©¡Ù¡Ê¤Ï¤Á¤ß¤Ä¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ë¤Ç¤¹¡£¤Ï¤Ê¤æ¤¤¤µ¤ó¤ËºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¤Ï¤Ê¤æ¤¤¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢¤¦¤Á¤ÎÉ×¤ÏADHD¡©¡Ù¤«¤é¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¤½¤Î°ìÉô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤Ï¤Ê¤æ¤¤¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¤Þ¤¿Á´ÊÔ¤Ï½ñÀÒ¤ÇÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Q.¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤òÌ¡²è¤Ë¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿ÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ï¤Ê¤æ¤¤¤µ¤ó¡ÖÁ°ºî¡Ø¤¿¤À¤Î¤Ý¤ó¤³¤ÄÊì¤µ¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ADHD¤Ç¤·¤¿¡Ù¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ø¤Þ¤µ¤Ë¤¦¤Á¤ÎÉ×¤¬¤³¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ø¤¤Ã¤È²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤ò¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡ØÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤É¤È¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¡Ø¼ÂºÝ¤ËËÜ¿Í¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¡¢¼þ°Ï¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¬¤½¤Î¹ÔÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï°ã¤¦¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¡Ù¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤·¤¿¤éÈà½÷¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¡Ø¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢¤¦¤Á¤ÎÉ×¤ÏADHD¡©¡Ù¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡×
Q.¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡¢¼ÂÂÎ¸³¤ò¸µ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ï¤Ê¤æ¤¤¤µ¤ó¡Ö»ä¼«¿È¤Î·Ð¸³¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÂÐÌÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Êý¤ä¡¢SNS¤Ç¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤¿60Ì¾°Ê¾å¤ÎÊý¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¸µ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î²óÅú¤Ë¤ÏÄ¹¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤äÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éº£²ó¤ÎºîÉÊ¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡×
Q.ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¤Ï¤Ê¤æ¤¤¤µ¤ó¡ÖºÊ¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Â¦¤ÎÊý¤«¤é¤Ï¡¢¡ØÉ×Â¦¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤¿¡Ù¡Ø¼«Ê¬¤Î¡È°ãÏÂ´¶¡É¤¬¡¢ÅØÎÏÉÔÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÃÎ¤Ã¤Æµß¤ï¤ì¤¿¡Ù¡Ø¼ç¿Í¸ø¤Ë¶¦´¶¤·¤¹¤®¤Æµã¤¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ó¤À¡Ù¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ADHDÅö»ö¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¤Ï¡¢¡Ø¤³¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¨¤¿¡Ù¡ØËÜ¤òÉ×ÉØ¤ÇÆÉ¤ß¹ç¤Ã¤Æ¡¢´Ø·¸¤¬¤¤¤¤Êý¸þ¤ËÆ°¤»Ï¤á¤¿¡Ù¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ÎÀ¼¤«¤é¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¼«Ê¬¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡¢¤È´¶¤¸¤¿¡Ù¡Øµ¤»ý¤Á¤¬¾¯¤·¥é¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Á°¸þ¤¤Ê¿´¤ÎÊÑ²½¤Ç¤·¤¿¡×