AJ・ピアジンスキー氏が熱弁「交渉材料として掲げたかい？」

ホワイトソックスのウィル・ベナブル監督が11日（日本時間12日）、米ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」に出演。今季から加入する村上宗隆内野手が要望した「温水洗浄便座」の設置について言及した。番組ホストを務める元メジャーリーガーも「使ってみないといけない！」と興味津々だった。

番組では、司会を務める元ホワイトソックスのAJ・ピアジンスキー氏が、村上への交渉材料としてトイレの設備を挙げたか質問。「ビデは使ったことはある？ もし使ったことがないのなら、使ってみないといけない！」と、真剣な表情で“日本式”の快適さを力説した。現役時代は“悪童”として知られた同氏だが、日本の技術には感服しているようだ。

これに対し、ベナブル監督は笑顔で回答。「父が向こうでプレーしていた関係で数年間住んでいたことがあるんだ。だから、私はビデの力を知っているよ」と明かした。父は1992、1993年にロッテでプレーしたマックス・ベナブル氏（登録名はマックス）。幼少期に日本で生活した経験が、異文化理解に役立ったようだ。ただ、交渉材料だったかについては「話は契約のあとだったよ」と否定した。

このやり取りに、同番組の司会スコット・ブラウン氏も「史上最高の発明品の1つ」と絶賛。ファンからも「米国のすべてのトイレにビデが設置されていないのは犯罪的だ」「確かにビデで人生が変わるけど、本当に変わるのは暖房便座を知ったときだ」と、日本のトイレ文化を称賛するコメントが寄せられている。

ピアジンスキー氏は1月24日（同25日）にニューヨークで開催された全米野球記者協会（BBWAA）ニューヨーク支部主催の夕食会に出席。「彼（大谷）と握手したんだ。彼に挨拶したよ」とドジャース・大谷翔平投手に虜になっていた。（Full-Count編集部）