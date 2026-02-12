“はたらく”を学べる新シリーズ「お仕事やりがい図鑑」全6巻が刊行―300以上の多様な職業をイラストで紹介

“はたらく”を学べる新シリーズ「お仕事やりがい図鑑」全6巻が刊行―300以上の多様な職業をイラストで紹介