ウクライナ代表選手が着用する「ロシアの攻撃の犠牲者」を描いたヘルメット＝11日、コルティナダンペッツォ（ロイター＝共同）

【コルティナダンペッツォ、ミラノ共同】国際オリンピック委員会（IOC）は12日、ミラノ・コルティナ冬季五輪のスケルトン男子ウクライナ代表ウラジスラフ・ヘラスケビッチ（27）を失格にしたと明らかにした。ロシアの攻撃で命を落とした母国のアスリートたちの顔を描いたヘルメットを着用して競技することが、選手の表現に関するガイドラインに抵触すると判断した。

ヘラスケビッチは事前に本番での着用を予告し、ヘルメットは追悼の意を込めたもので規則に違反しないと主張。IOCが着用をやめるよう繰り返し説得した末に、競技直前に失格となる異例の展開となった。IOCのコベントリー会長自らが12日朝、ヘラスケビッチに翻意を促したが、溝は埋まらなかった。

コベントリー氏は決定後の声明で、犠牲者の顔が描かれたヘルメットは「政治的ではない」とし、競技中の表現行為を問題視したと説明した。

12日の初戦に臨む予定だったヘラスケビッチは、会場で報道陣の取材に「とても失望している。五輪憲章には抵触していないと思っている」と不満を漏らした。スポーツ仲裁裁判所（CAS）への提訴を検討していることも明らかにした。

ロシアの攻撃で犠牲となった母国ウクライナのアスリートの画像が貼られたヘルメットを掲げるウラジスラフ・ヘラスケビッチ＝12日、コルティナダンペッツォ（ロイター＝共同）