【片手グリップSW2】 2月12日 発売 価格：2,750円

ゲームテックは、Nintendo Switch 2用「片手グリップSW2」を公式オンラインストアにて2月12日より限定販売する。価格は2,750円。

本商品は、左右のJoy-Con 2を1つにまとめて、片手での操作を可能にするアタッチメント。Switch2専用設計の最新モデルとなる。片手麻痺やケガなどにより、両手でのゲーム操作が難しい人からの声をきっかけに、Switch用片手グリップの開発がスタート。好評を博し、その後「Switch2でも使いたい」という多くの声が寄せられたことから、Joy-Con 2の本体サイズや形状の変化に合わせて設計を見直し、今回商品化されている。

本商品では、Joy-Con 2に装着するだけで、片手操作が可能なコントローラーになる。ユニバーサルな設計を採用しており、病気やケガなどで片手が不自由な人の操作サポートはもちろん、スマートフォンを見たりお菓子を食べたりしながら楽しめる“ながらプレイ”にも対応する。

「片手グリップSW2」単体とJoy-Con 2装着時

製品特長

片手で全てのボタン操作が可能

ABXY、スティック、トリガーまで、全てのボタンを片手で操作できる。RPGやシミュレーションゲーム、慣れてくればアクションゲームやレーシングゲーム等、様々なゲームプレイが可能。ZR+BやZL+Xなどの同時押しにも対応する。

3段階の角度調整で左右どちらにも対応

左右の連結時に角度調整を行なうことで、利き手に関わらず右手・左手どちらにも対応できる。自分に合った持ち方が選べるので、長時間でも快適にプレイできる。

いろいろな持ち方

Joy-Con 2は、これまでのモデルからサイズがアップしたため、手の小さい人にとっては片手操作の際にフィット感が気になる場合がある。そんな人には、本製品を使用しマウスを持つようにデスクの上に置いて片手で操作することも可能。よりリラックスした姿勢で、無理なく安定したゲームプレイを楽しめる。

「片手グリップSW2」製品仕様

【「片手グリップSW2」製品イメージ】

製品サイズ：12×4×5.5cm（幅×奥行×高さ）

重量：32g

同梱品：左右カバー 1セット、連結パーツ 1セット、オープナー 1個

「片手グリップSW」再販中

Switch2用モデルの発売にあわせて、初代Switch用片手グリップの再販中。公式オンラインストアだけの限定販売となる。

※本製品は、ゲームテックのオリジナル製品であり、任天堂株式会社のライセンス製品ではありません。

※製品の仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合があります。