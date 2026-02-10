1試合で名シーンがいくつも…異例のボブルヘッド量産

ドジャースは9日（日本時間10日）、2026年シーズンの試合で来場者に配布するグッズのスケジュールを発表した。MLB球団でも異例の20個以上のボブルヘッドが配布される中、「ワールドシリーズ第7戦」からは4種類のボブルヘッドが誕生。「マジで欲しすぎる！」「超欲しいな」「全部揃えたい」とファンが熱狂している。

対戦成績3勝3敗で迎えた第7戦では、数々の名場面が生まれた。今回ボブルヘッドになるのは、9回に同点弾を放ったロハス、11回に勝ち越し弾を放ったスミス。最後を締めたゲッツーを奪うベッツ、優勝し天を仰ぐ山本の4つがボブルヘッドとなり、シーズン中に配布される。

名場面が量産されたことで、異例ともいえる1試合から4種類のボブルヘッドが誕生。X（旧ツイッター）では、「これ全部集めたい…Game7シリーズ完走するわ」「天才的だ」「Game7のボブルヘッド全部欲しい欲が爆発してる」「少なくともyamamotoはゲットする」「並んででも手に入れる」「楽しみすぎて寝れないレベル」「全部欲しいけど特にYamamotoとBettsのやつだ！」と歓喜の声が並んだ。

スミスが3月28日（同29日）、ロハスは5月8日（同9日）、山本が5月27日（28日）、ベッツが6月19日（同20日）に配布予定となっている。（Full-Count編集部）