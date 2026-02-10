沖縄県警は１０日、県内の飲食店で昨年３月、女性２人の体を触ったなどとして、不同意わいせつの疑いで、タレントとして活躍した羽賀研二容疑者（本名・當眞美喜男＝６４）を９日に逮捕したと発表した。

羽賀容疑者は昨年３月２７日午後７時５分から同１０時４５分ごろ、面識のある女性２人の体を触り、そのうち１人にキスをした疑い。９日に県内の警察署で逮捕された。県警は昨年８月に被害者から相談を受け、捜査を進めていた。羽賀容疑者は当時、酒を飲んでいたとみられる。なお、捜査に支障があるとして羽賀容疑者の認否を明らかにしていない。

羽賀容疑者は４度目の逮捕になる。最初の逮捕は０７年、詐欺と恐喝未遂で逮捕され、１３年に懲役６年が確定した。服役中の１９年に強制執行妨害などの疑いで逮捕され、２４年に強制執行妨害目的財産譲渡仮装などの疑いで逮捕された。かつて、俳優の梅宮辰夫さんには「稀代の悪だ」と批判され話題を集めた。

◆羽賀 研二（はが・けんじ）本名・當真美喜男（とうま・みきお）。１９６１年７月２１日、沖縄県生まれ。６４歳。父は米国人。日本人の母親に育てられ、高校３年の時にスカウトされる。８１年ミュージカル「ザ・ファンタスティックス」で主役デビュー。８２年シングル「街角ロンリー・レイン」で歌手デビュー。主な出演作にＮＨＫ大河ドラマ「北条時宗」、ミュージカル「マイ・フェア・レディ」など。