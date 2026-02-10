Â¼¾å½¡Î´¡¢µåÃÄ¤Î¡ÈÄËº¨¥ß¥¹¡É»ØÅ¦¢ªÍâÆü¤Ë½¤Àµ¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹ó¤¤¡×ÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤â
ºòÆü¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¥¹¥Ú¥ë¥ß¥¹¤â¡Ä
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤¬9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Á°Æü¤Ë¥¹¥Ú¥ë¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¥í¥Ã¥«¡¼¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤¬½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤È·ÀÌó¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ê¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°³«»ÏÁ°¤Ë¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤ÇÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¼¾å¤Ï¡¢8Æü¡ÊÆ±9Æü¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¤Î¥Í¡¼¥à¥×¥ì¡¼¥È¤¬¡ÖMUNETAKI MURAKAMI¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¹ó¤¤µåÃÄ¡×¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¹ó¤¤¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ä¤ê¤ä¤¬¤Ã¤¿¡×¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¶áÇ¯À®ÀÓ¤âÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ëµåÃÄ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÍâÆü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤¿Â¼¾å¤Ï¡¢¡ÖMUNETAKA¡×¤Ë½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¡¼¥È¤ò¸ø³«¡£I¤À¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢¾å¤«¤éA¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë