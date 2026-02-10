¡ÖÊÆ¹ñ¤¬Î©¾ìÊÑ¹¹¡×¤È¥í¥·¥¢³°Áê¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÏÂÊ¿¤ÇÉÔËþ
¡¡¡Ú¥â¥¹¥¯¥ï¶¦Æ±¡Û¥í¥·¥¢¤Î¥é¥Ö¥í¥Õ³°Áê¤Ï9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÏÂÊ¿¤ò½ä¤ê¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬Î©¾ì¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤È¤·¤ÆÉÔËþ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢¤ÏºòÇ¯8·î¤ÎÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÇÊÆ¹ñ¤ÎÄó°Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤¬¡ÖÊÆ¹ñ¤Ï¸½ºß¡Ê¤½¤ÎÄó°Æ¤ò¶¨µÄ¤¹¤ë¡ËÍÑ°Õ¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Æ±Æü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥í¥·¥¢·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖTV¡¡BRICS¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤ÎÄó°Æ¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÊ¶Áè¤Î¸¶°ø¤Îº¬ËÜÅª¤Ê½üµî¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥í¥·¥¢¤ÎÍ×µá¤òÉý¹¤¯¼è¤ê¹þ¤ó¤ÀÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¥é¥Ö¥í¥Õ»á¤Ï¡¢ºÇ¶á¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿ÊÆ¥í¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î3¥«¹ñ¹â´±¶¨µÄ¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÎ©¾ì¤¬ÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ»þ¤è¤ê¤â¸åÂà¤·¤¿¤È¤·¤ÆÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥é¥Ö¥í¥Õ»á¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤ÏÊÆ¹ñÄó°Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÌäÂê¤ò²ò·è¤·¡¢Éý¹¤¤¶¨ÎÏ¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ëÁÛÄê¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¸½¼Â¤ÏÁ´¤ÆµÕ¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£ÊÆ¹ñ¤¬¿·¤¿¤ÊÂÐ¥íÀ©ºÛ¤ò²Ê¤·¡¢¥¤¥ó¥É¤Ê¤ÉÍ§¹¥¹ñ¤Ë¥í¥·¥¢»º¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¹ØÆþ¶Ø»ß¤òÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£