¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¡×¹ØÆþ¤Ç±þÊç¡ÄÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÆüËÜÀï¤ä¥Þ¥¤¥¢¥ß·è¾¡¤âÂÐ¾Ý
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ò¸«¤é¤ì¤ëºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡©¡¡°ËÆ£±à¤Ï9Æü¡¢3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Î´ÑÀï¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È¤¬·×120ÁÈ240¿Í¤ËÅö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£1·î¤Î°ìÈÌÈÎÇä¤Ç60Ëü¿Í°Ê¾å¤¬ÂÔµ¡¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¡¢¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬ÅþÍè¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¡×Á´À½ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¥ì¥·¡¼¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤ë¤³¤È¤Ç±þÊç¤Ç¤¤ë¡£¥É¥ê¥ó¥¯À½ÉÊ1ÅÀ¤Ç1¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥ê¡¼¥ÕÀ½ÉÊ1ÅÀ¤Ç3¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÅöÍî¤¬¤ï¤«¤ëÂ¨»þÃêÁªÊý¼°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ÞÉÊ¤Ï¹ë²Ú¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£24¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç±þÊç¤Ç¤¤ë¡Ö1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉÅìµþ¥É¡¼¥à´ÑÀï¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤Ï100ÁÈ200¿Í¡Ê³Æ»î¹ç10ÁÈ20¿Í¡Ë¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë48¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢3·î14Æü¤«¤é17Æü¤ËÊÆ¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë½à¡¹·è¾¡¡¢½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤Î´ÑÀï¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È¤¬20ÁÈ40¿Í¡Ê³Æ»î¹ç5ÁÈ10¿Í¡Ë¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡£
¡¡WBC¥Á¥±¥Ã¥È¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢1·î15Æü¤Î°ìÈÌÈÎÇä³«»ÏÄ¾¸å¤ËÂÔµ¡¿Í¿ô¤¬63Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Îò»ËÅª¤ÊÁèÃ¥Àï¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»öÌ³¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1·î22Æü¤«¤éÀè¹Ô¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿SNS¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÅöÁª1¿Í¤ËÂÐ¤·±þÊç¼Ô¤¬Ìó1Ëü1000¿Í¤ËÃ£¤¹¤ëÄ¶¹âÇÜÎ¨¤òµÏ¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£²ó¤ÏÆ±¼Ò¤È¤·¤Æ²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢Æþ¼êº¤Æñ¤Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤µ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¡£À¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ÆüËÜÂåÉ½¤Î·ãÆ®¤ò¸½ÃÏ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®µ¤¤Ï¡¢Âç²ñ³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë