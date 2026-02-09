¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÆüËÜ¤Ï¡Ö¶â¥á¥À¥ë¤òÅð¤Þ¤ì¤¿¡×¡Ö¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤!!¡×¡¡º´Æ£½Ù¤ÎºÎÅÀ¤Ë³¤³°ÉÔËþ¡¢ISU¤Ë¹³µÄ¤¹¤ëÀ¼¤â
¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÃÄÂÎÀï¤Ç¶ä¡¢º´Æ£¤Ï¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤ËµÚ¤Ð¤ºÎÞ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎÀï¤Ï8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¤ËºÇ½ªÆü¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆüËÜ¤Ï2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤È¼ó°Ì¥¿¥¤¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª¼ïÌÜ¤ÎÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¤Ç¡¢º´Æ£½Ù¡Ê¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦ÌÀÂç¡Ë¤Ï¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î194.86ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢200.03ÅÀ¤Î¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤ËµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤³¤ÎºÎÅÀ¤Ë¤Ï¡¢µ¿ÌäÉä¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë³¤³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡º´Æ£¤Ï¡Ö²Ð¤ÎÄ»¡×¤ÎÁÔÂç¤Ê²»³Ú¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢ËÁÆ¬¤Î¹âÆñÅÙ¤Î4²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤òÃåÉ¹¡£4²óÅ¾¡½3²óÅ¾¤ÎÏ¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤âÃúÇ«¤Ë·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Á´¤Æ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤òÃåÉ¹¤·¤¿¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ä¥¹¥Ô¥ó¤Ç¤â´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¸å¤ÏÂç¤¤Ê¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤òºî¤ê¡¢´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ë194.86¤ò¥Þ¡¼¥¯¤â¡¢ÊÆ¹ñ¤È¤Ï¤ï¤º¤«1¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤È°ìÊâµÚ¤Ð¤º¡£º´Æ£¤ÏÀËÇÔ¤Ë²ù¤·ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¤¬¡¢³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤³¤ÎºÎÅÀ¤Ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñºÝ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¡ÊISU¡Ë¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È°¸¤Æ¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¡£
¡Ö@ISU_Figure¡¡¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ËÀµ¤·¤¯ºÎÅÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¶µ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤Í¡£¤¢¤Î±éµ»¸å¤Ë¥·¥å¥ó¡¦¥µ¥È¥¦¤¬¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Ë¸å¿Ð¤òÇÒ¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ°ìÂÎ¤É¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÎÏÃ¤À?!¡¡´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤³¤³¤¸¤ã¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤!!¡¡¼ÂºÝ¤Î´ð½à¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¹¤ë¤è¤¦³Ø¤Ö¤Ù¤¤Ç¤Ï!!¡×
¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÈà¤Î±éµ»¤Ï·çÅÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿!!¡¡´°àú¤À¤Ã¤¿¤è¡×
¡Ö¥·¥å¥ó¡¦¥µ¥È¥¦¤Î¥¹¥³¥¢¤ÏÇÏ¼¯¤²¤Æ¤¤¤ë¡¡¤À¤Ã¤ÆÈà¤ÏÁ´¤¯¥ß¥¹¤Ê¤¯¡¢Á´¤Æ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤òÃåÉ¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¥¤¥ê¥¢¤ÏÂç¤¤ÊÅ¾ÅÝ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°ìÂÎ¤Ê¤ó¤ÆºÎÅÀ¤À¡×
¡Ö¥µ¥È¥¦¡¦¥·¥å¥ó¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤òÅð¤Þ¤ì¤¿¡×
¡¡º´Æ£¤Ï¶¥µ»¸å¤ÎÉ½¾´¼°¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÊÂ¤Ó¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë