フィギュアスケート団体戦

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦が8日（日本時間9日）に行われ、ペアのフリーで三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が自己ベストの155.55点をマークして1位。順位点で5点あった首位・米国との差を3点縮め、2点差に急接近した。自分でもビックリのハイスコアで、三浦はキスアンドクライで転んでしまうほどだった。

日本時間の早朝4時20分過ぎ。りくりゅうが衝撃の自己新を叩き出した。冒頭にトリプルツイストを決め、2度のスロージャンプも成功。息の合った演技で映画「グラディエーター」の世界観を表現した。フィニッシュで持ち上げられた三浦は、そのままの姿勢でガッツポーズを見せた。

世界歴代3位となる得点が表示されると、場内は騒然。三浦は驚きのあまりキス・アンド・クライで立ち上がると、何かに躓き転んでしまう程だった。米国代表チームは“降参ポーズ”を作り、ライバルの最高の演技を称えた。

X上のファンも興奮気味。特に転んでしまった三浦のリアクションに対しては「怪我しなかったかな？」「驚きすぎて後ろにこけたのめっちゃ可愛かった」「自分たちの得点見て思わずコケちゃったりくちゃん可愛すぎた」「得点見てひっくり返っちゃった」などと注目されていた。

6日のペアSPでは完璧な演技を披露。82.84点の自己ベストで1位となった。三浦が「7年間やってきたことすべて出すことができた」と言えば、「チームのみんなに勢いをつなげたいと思っていた」と木原。この日のフリーでも世界王者の貫禄を見せた。

この後の女子フリーで坂本花織が演技。最終種目となる男子フリーでは佐藤駿と世界王者イリア・マリニン（米国）が激突する。



