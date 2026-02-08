ナオト・インティライミ、広瀬すずは「素敵になった」

女優の広瀬すず（27歳）が、2月7日放送のラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。ゲストのナオト・インティライミから、出会って10年で「素敵になった」と称賛を受ける場面があった。



ナオト・インティライミが番組に登場し、広瀬との出会いについて、広瀬が出演した「資生堂SEA BREEZE」のCMソング「いつかきっと」を手がけて以来の仲であることが紹介された。ナオトは出会いから10年が経過したことに「いや、これはちょっと驚きだね」と感慨深げ。自身の10年はあまり変わっていないと感じる一方、当時は高校生だった広瀬が今年28歳になるという事実に「結構衝撃かもしれない」と再び驚きを見せた。



ナオトは「お会いするたびに、どんどん大人になっていく。大きくなっていく感覚を覚えていたよ」と話し、「変遷を見てるんだけど素敵になったね。あの頃は確かにかわいい、かわいい人だったのが、どんどんこう、すごい10年だよね、この素敵さはね」と、成長と共に増していく広瀬の魅力を語った。