「元々来る予定はなかった」…中田氏が電撃訪問、新庄監督とも笑顔で握手

昨季限りで現役を引退した中田翔氏が6日、沖縄県内で行われている古巣・日本ハムのキャンプを訪問した。今季から復帰した西川遥輝外野手について「まだ輝いている姿を見たい」と言及。サプライズでの登場に、ファンからは「めちゃくちゃ最高です！ 大将！」と歓喜の声が上がっている。

中田氏は午前中に国頭（2軍）、午後に名護（1軍）を訪問。打撃練習に熱視線を送り、選手やスタッフと旧交を温めた。新庄剛志監督とは笑顔で握手を交わし、「お疲れさん。ゆっくりしていってよ」と言葉をかけられる場面もあった。

「元々来る予定はなかった」というが、足を運んだ理由はかつての“盟友”への思いだった。「個人的には遥輝に『頑張れよ』という言葉を掛けたいなというのがありました」。2016年には共に日本一を達成。楽天、ヤクルトを経て5年ぶりに復帰した西川の姿に、「何かが噛み合ってくれれば、またあの時の西川遥輝が見られるんじゃないかなと、僕は個人的にすごく期待しています」と復活を願った。

かつて盗塁王を4度獲得したスピードスターに対し、「まだまだたくさん塁に出て、バンバン走ってもらって、盗塁王を毎年獲っていた頃のような輝いている西川遥輝を見たい」と熱弁。「一ファンとして応援していきたいなと思いました」とエールを送った。

この“再会”にファンも胸を熱くしたようだ。SNS上には「大将ありがとう」「え、中田翔さん来てたの!?」「こんなに嬉しいことはないよー！」と驚きと喜びのコメントが並んだ。（Full-Count編集部）