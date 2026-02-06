元監督のラソーダ氏とドジャースジャケットを着用する松井秀喜氏

ドジャースの公式カメラマン、ジョン・スーフー氏が5日（日本時間6日）、貴重な1枚の写真を公開した。自身のインスタグラムに投稿したのは巨人、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏とドジャース元監督のトミー・ラソーダ氏との2ショットだった。

写真で松井氏は胸元に英語でドジャースと記されたジャケットを着用。スーツ姿のラソーダ氏と笑顔で写っている。スーフー氏は「トミーはヒデキ・マツイをドジャースに加入させるために頑張った。ただ、そうはならなかった」と綴った。

ラソーダ監督は1976年から21年間ドジャースの監督を務め、地区優勝8回、リーグ優勝4回、ワールド・シリーズ優勝2回という成績を残した。野茂英雄投手がドジャースに在籍した時も監督を務め、日本人にもお馴染みの人物だ。

松井氏は2002年オフにFA権を行使し、MLBに挑戦。ヤンキースに加入し、ワールドシリーズMVPに輝くなど活躍した。その後、エンゼルス、アスレチックス、デビルレイズ（現レイズ）と渡り歩いたが、ドジャーブルーのユニホームでプレーすることはなかった。（Full-Count編集部）