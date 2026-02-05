iLiFE!の全国ツアー最終公演をABEMA PPVで独占生放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、女性アイドルグループ「iLiFE!」の全国ツアー『JAPANLiFE! 2025』最終公演の模様を２月６日（金）18時より「ABEMA PPV」にて独占生放送する。
「iLiFE!」は、“私(ｉ)と貴方(！)で作るアイドル(ｉ)ライフ(LiFE)”をキャッチコピーにメンバーとファンが共に熱いステージを作り上げることをコンセプトとして活動する女性アイドルグループ。ステージとフロアが一体となる熱量あるライブパフォーマンスに加え、SNSでの発信力やキャッチーな楽曲が支持を集め、Z世代を中心に人気を拡大している。2025年８月にはグループ初となる日本武道館公演を開催し、公演チケットは瞬時にソールドアウト。また公演ラストには、武道館の倍のキャパシティを誇る神奈川・Kアリーナ横浜でのワンマンライブ開催も発表され、大きな話題を呼んだ。
このたび「ABEMA PPV」にて独占生放送が決定した『JAPANLiFE! 2025』は、そんな「iLiFE!」が全国７都市・９公演で開催するライブツアー。「ABEMA PPV」では、その最終公演となる２月６日(金)Zepp Haneda(TOKYO)でのステージを独占生放送。本公演は「ABEMA PPV」にてチケット販売を開始し、1,500 円（税込）で購入・視聴することが可能。なお、チケットを購入者は放送後も３月５日（木）23時59分まで見逃し配信で本編を視聴することが可能となっている。
(c)imaginate Inc.
