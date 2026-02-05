食楽web

●京都市南区に、ヴィーガンパンのテイクアウト専門店『MERCY Vegan Bakery ホテルエリート京都ステーション店』がオープン。植物性100％にこだわったパンをご紹介します。

京都の玄関口、JR京都駅へのアクセスも便利な京都市南区に、ヴィーガンパンのテイクアウト専門店『MERCY Vegan Bakery ホテルエリート京都ステーション店』がオープンしました。

同店を手がけるのは、世界最大級のヴィーガン・ベジタリアン対応レストラン検索サイトで大阪1位、また最高評価を獲得し、口コミでも高評価を誇る『MERCY Vegan Factory』。確かな味と信頼を生むこだわり、注目の商品ラインナップをお届けします。

動物性原材料不使用の体にやさしいヴィーガンパン専門店

ヴィーガン・ベジタリアンから熱く支持される『MERCY Vegan Bakery』

「食の制限があってもパンを楽しみたい」、「できるだけ体にやさしいものを選びたい」という声から生まれた、動物性原材料不使用のヴィーガンパン専門店『MERCY Vegan Bakery』。店内で提供するパンの素材はすべて植物性100％。国産の小麦粉をはじめ、こだわりの材料を厳選し、素材本来の風味を大切に味わい深く仕上げています。

ヴィーガンもベジタリアンも楽しめる100％植物生まれのパン

国産小麦を使い、香り豊かで体にもやさしいお食事パン

パンを焼き上げているのは、フランスと日本という、異なる文化で培った感性を持つ二人のブーランジェ。それぞれの技術と個性を生かし、朝食にぴったりなお食事パンやお惣菜パン、おやつにうれしい甘いパンまで、幅広いラインナップを揃えています。

食の制限がある人も、安心して選べます

店内では、動物性原材料不使用のパンを毎朝焼き上げ、30種類以上をその日のうちに販売。焼きたてならではの香りと味わいを大切にしているので、数量限定販売、売り切れ次第終了です。

幅広い世代に愛される、バリエーション豊富な品揃え

食事系だけでなく、ドーナツなどおやつにぴったりな甘いパンも充実 ［食楽web］

毎日食べるものだからこそ、素材にとことん向き合うこだわりが詰まった『MERCY Vegan Bakery』のパン。ショッピングや京都観光の際に、ぜひ『MERCY Vegan Bakery ホテルエリート京都ステーション店』へ立ち寄って、体にやさしいヴィーガンパンを試してみてくださいね。

JR京都駅、JR東福寺駅から徒歩各15分、地下鉄烏丸線「九条駅」から徒歩6分に位置する『MERCY Vegan Bakery ホテルエリート京都ステーション店』

●DATA

MERCY Vegan Bakery ホテルエリート京都ステーション店

https://www.instagram.com/mercyveganbakery/