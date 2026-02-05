新オープン「ポケパーク」はポケモンへの信頼を守れるか？ ディズニーやサンリオ、ジブリとの「決定的な差」

2月5日、よみうりランド内にオープンする「ポケパーク カントー（以下、ポケパーク）」をめぐり、すでに期待の声が聞こえてくる。

ポケモンという世界最強級のIPが、ついに常設型施設を持つ。ニュースだけを見れば胸が躍る話で、ホームページの「イメージ図」からも、ポケモンファンならずとも楽しめる空気感が伝わってくるが、一方でなかには現在公開されている施設案内を見て「想像していたものと少し違う」と感じたファンもいるようだ。SNS上では「パレードやステージショーは他でも見たことがある演出」「グッズのクオリティーが物足りない」と、先行きを不安視する声も一部では出ている。

前編記事『新オープンの「ポケパーク」は黒字確実、「ジャングリアのようにはならない」が…専門家が危惧する「最大の問題点」』より続く。

ポケモンファン向けの施設に振り切ることが最重要

今から施設の構造を大きく変えるのは難しいだろう。では現実的に取れる効果的な一手は何なのか。

「ターゲットを絞り、ポケモンがものすごく好きな人に向けた施設として振り切れば、ポジティブなイメージのまま受け入れられる可能性は高いと思います。ポケモンほどのIPであれば、全国のファンが一巡するだけでも数年は持つ。無理に入場者数を増やす必要はありませんからね」

公式Xで人気キャラが続々登場するさまをみれば、ファンは心躍るだろう。つまり、この施設は誰に向けたものなのか、そのメッセージを明確にする必要がある。

「今回のポケパークは、かつてよみうりランドで開催されていたイベント『ポケモンワンダー』をベースにしているのだろうと思います。これは完全にファミリー層向けのイベントで、参加者にはミッションが与えられ、グループごとに探索や撮影を楽しむ形式でしたから、ターゲット層の満足度も高まりやすい設計でした。メディア露出もそれほど多くありませんでしたから、内容を理解したうえで参加する方が多かったでしょう。

ですが、もし今回、開業初期にテレビなどで大々的に宣伝してしまうと、ライト層が一気に来場します。乗り物やショーがある構成からして、『テーマパーク』として打ち出している以上、比較対象はディズニーやUSJのような王道になるわけで、『この値段でこの内容なの？』という評価になりやすい。

なので、コアファン向けの施設であることを前提に、メディア露出の仕方も含めて呼ぶお客さんを絞る。まずは確実に満足する層のクチコミを広げていくことが大切です」

最も注意すべきなのは、マイナスの体験談がSNSで拡散されることだ。

「家族で訪れれば、交通費やグッズ、フードも含めて総額4〜5万円程度になる可能性が高い。決して安い金額ではありませんし、支出が大きいほど、期待値を下回ったときの不満は強い言葉になりやすい。そうした声が広がることが、ポケモンにとって最も避けたい事態でしょう」

レピュテーション（評判）コントロールを意識することが、長期的なブランド価値の維持につながるというわけだ。

テーマパークはIPの寿命を延ばす存在

そもそものテーマパークの役割について、塩地さんは次のように話す。

「テーマパークはIPの寿命を延ばす装置でもあります。たとえばディズニーの『白雪姫』は90年近く、『シンデレラ』も70年以上前の映画ですが、いまなお現役のキャラクターとして高い価値を保っています。それは『ディズニーランド』という場所で、長く生き続けているからです」

ジブリパークを手がけた宮崎吾郎氏も、「多くの人にジブリ作品を忘れられないようにしたい」という趣旨のことをインタビューで語っている。テーマパークとは、単に収益を上げる場ではなく、IPそのものを育て、未来へつなぐ装置でもあるという発想だ。

シンデレラやキティちゃんが現役であり続けるのはなぜか

「一方で現状のポケパークは、その観点とは少し異なって見えます。現状では新しいファンを獲得するというより、今いるファンから回収する設計になってしまっているように感じます。

サンリオが長年赤字を抱えながらも『ピューロランド』を維持してきたのは、キャラクターの魅力を伝え、“ファンを育てる”場にするためです。入場料も大人で3900円〜5900円とそこまで高くはなく、1日過ごせる設計になっている。ショーの演出やグリーティングなど、マニアだけでなく、子供やその親、ライト層も自然に楽しめる仕掛けがある。IPを育てていくという明確な目的があったからです」

ポケパークは経営面では大きな問題はなく、投資回収も十分に可能だろう。しかし万一にも「家族旅行で行ったのに、楽しくなかった」という思い出がライト層やファミリー層に残ってしまったとき、親が子供にポケモンのゲームを買い与えなくなる、あるいは「ポケモン自体が微妙だった」という印象が、子供たちに後々まで残り続けることになるかもしれない。これが、テーマパーク運営の難しいところだ。

塩地さんは「ジャングリアのようにはならない」としつつも、「評価として、似たような語られ方をされるリスクはある」と指摘する。ポケモンほどの強力なブランドだからこそ、守るべきは採算そのものではない。問われるのは、永く愛され続けるテーマパークになるかどうか、だ。その点に期待しながら、今後の活況を見守りたいものだ。

・・・・・・

【もっと読む】ジャングリア、イマーシブ・フォート東京だけじゃない…森岡毅の刀が手掛けた「西武園ゆうえんち」も窮地に陥っていた

（記事内写真引用元 ポケパーク公式X…https://x.com/PokeParkKANTOjp

【もっと読む】ジャングリア、イマーシブ・フォート東京だけじゃない…森岡毅の刀が手掛けた「西武園ゆうえんち」も窮地に陥っていた