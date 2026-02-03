〈「革が紙のように裂けた」「半年でボロボロに」…靴選びのプロが“靴を買ってはいけない”と警告する“意外なお店”の正体とは〉から続く

健康のために「1日1万歩」を目指して歩く。そのために、靴屋ですすめられた1万円の「ウォーキングシューズ」を買う――。 もしあなたがそうしているなら、それは「靴屋のいいカモ」かもしれない。そう語るのは2万人超の足と靴をフィッティングしてきた佐藤靖青氏。考えの裏にある“納得の理由”とは？

同氏による『予約の取れないシューフィッターが教える正しい靴の選びかた』（扶桑社新書）の一部を抜粋して紹介する。

散歩にウォーキングシューズはいらない

健康目的で歩き始める方は多いと思います。ランニングは関節へのダメージが大きく、体力的にも厳しいので、まずはウォーキングから始めましょう。

私もランニングは一切せず、歩いても一日数千歩程度です。気分の上がるランニングシューズを履いて、真夏は革サンダルといった感じで靴には頓着していません。

しかし、ショップで店員にウォーキングがしたいと言えば、ウォーキングシューズを提案されるはずです。相場は1万円前後とまあまあ高めですが、気軽な散歩やウォーキングにこれらの靴は必要ありません。

靴屋やメーカーを敵に回しかねませんが、現実をお伝えします。まずショップで垢ぬけないシニア寄りのデザインのウォーキングシューズを提案されて気分が萎えます。具体的には、ウォーキングシューズの代表格、アディダスのクラウドフォームステップ（9900円）です。



ABCマートが販売するadidasのウォーキングシューズ、クラウドフォームステップ（画像は ABCマート商品ページより）

機能はたしかに満点だと思いますが、見た目が残念。また、片足350g超え（28cm）は、今のハイテクスニーカーと比べるとかなり重い。レザー使用を謳っていますが、実際には合皮と天然皮革の混合で、蒸れと加水分解を免れず、耐用年数も2〜3年といったところだと思います。

アディダス以外でも、本格的なウォーキングシューズの重さは350〜400gと重くなっています。これは約40年前のランニングシューズや革靴と同等です。

ウォーキングシューズが重いのは、重いほうが歩きやすいとされてきたからです。靴に重量を求める足の振り子理論は、19世紀後半から10数年前までに主流だったロジックで、個人的には時代遅れだと断言します。

主な根拠は、歩くときに腰から下が振り子のように動くというものですが、歩くときの脚はそんなに単純ではなく、股関節、膝、足首が複雑に連動しています。そもそも足・脚だけでも十分に重いのに（成人男性の平均が片脚で5〜6kgあります）、そこにわざわざ重りを付け足す理由がありません。

もちろん手抜きとしての軽さは論外ですが、どのメーカーも、あるいはどのスポーツの分野でも1gを軽くするために、巨額の資金を投じて開発にしのぎを削るのが、令和の時代です。

土ふまずやカカト周りをきちんとサポートするためのパーツは必要ですが、それなら安いランニングシューズでも標準装備されています。例としては、同じアディダスの廉価版の代表作ランファルコン5ワイドです。定価は6600円ですが、実勢価格は4000円台とお手頃価格。ふまずの絞りもあり、カカト周りも安定していて、メッシュで通気性もよく、歩くだけなら十分すぎるスペックと言っていいでしょう。ランニングシューズなので、もちろん走ることもできます。

「一日一万歩」も歩く必要はない

ウォーキングシューズの擁護をあえてするなら、脚力の衰えたシニアにはたしかに優しいと言えることです。底が曲がらず、ローリング機能が効くので、体重を乗せさえすれば足が勝手に前に出ます。しかし、逆を言えば自力でガンガン歩けるなら高価な専門靴を買う必要はありません。過保護なローリング機能はかえって足の握力を落とします。

よく「一日一万歩運動」とショップやクリニックで聞いて、「一万歩も歩けない……」と落ち込んでいる方も見かけますが、これは歩数計メーカーの宣伝コピーで、科学的根拠はありません。2023年の京都大学の研究では、週に1、2日だけ一日あたり8000歩の歩数で全死亡リスクが14・9％低下することがわかっています。

また同様に、イギリスのケンブリッジ大学とクイーンズ大学ベルファストの研究チームによれば、「一日（＝毎日換算）10〜20分の早歩きでも、心疾患、脳卒中、がんなどのリスクを有意に低下させて早期死亡のリスクを10％減らす可能性がある」とされています。

こう考えるとハードルがぐっと下がるでしょう。私も同じです。 ウォーキングや散歩は適当に気の向くままでいいのです。クソ真面目に「まずは靴から！」と考えるのは、靴屋のいいカモです。肩ひじ張らずにお気に入りの靴で気軽に歩きましょう。

1万円の靴より4000円の靴とインソール

1万円前後のウォーキングシューズは主に合皮や天然革を使っているので、全般的に通気性が悪く、蒸れます。雨にも耐えられ、足になじむという理由で革や合皮が使われていますが、雨の日は生活防水のランニングシューズを履けばいいだけのこと。ワークマンでは2900円で売られています。

個人的なお勧めがハイバウンスレイン。リーボックやアディダスが販売している1万円前後のモデルよりはるかに軽くて歩きやすいでしょう。

そのうえ、防水性にも軍配が上がります。安定感、クッション性、滑りにくさも個人的にはワークマンが上。通気性こそ抜群とは言えませんが、合皮や防水革よりはるかに軽く、素材が足になじむまで待つ必要もありません。

こう考えると高価なウォーキングシューズの存在意義はないことになります。合皮のように安い材料、前時代的なデザイン、屈曲性の悪い底。

正直な話、アマゾンで2000〜3000円程度で買える安価なファッションスニーカーと大差ありません。

1万円のウォーキングシューズを一足買うよりも、4000円の靴と2000〜4000円の機能性インソールを組み合わせたほうが歩行には向いていると断言します。

ワークマンのスニーカーでさえ、機能性インソール一つで歩きやすさは大化けします。インソールはクッション性はもとより、カカト周りの安定とシャンクと呼ばれるプレートによる力の連動が必須ですが、大手スポーツショップなどに置かれている、フランス・シダス社のマックスプロテクト・ウォーク（製品はアジア製、2970円）を使えば、カカト周りから関節のブレをおさえて、靴のクッションと性能をフルに発揮させることができるようになります。メガスポーツ用品店に置いてあるサンプルを試すと、その場で効果を体感することができます。

（佐藤 靖青／Webオリジナル（外部転載））