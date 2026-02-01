お笑いタレント・有吉弘行（51）がパーソナリティーを務める1日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）に生出演。お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志が、お笑いタレント・ケンドーコバヤシ（50）と交わした“地獄契約”について言及する場面があった。

有吉はケンコバの結婚を祝福すると「アンガールズ田中くんと交わした“地獄契約”があるっていう。なんか14億払わなきゃいけないんだよな」とコメント。

ケンコバと田中の“地獄契約”とは「ケンコバが結婚するまで田中は結婚してはいけない。ケンコバが交際相手と別れたら田中も別れなくてはいけない。ケンコバが死ぬまで田中も死んではいけない」などといったもので、違約金は“14億円”という。

田中は14億円を支払っておらず現在“借金”状態になっているが、この日インスタグラムを更新すると「ケンコバさんの結婚により、万が一ケンコバさんが離婚したら、僕も離婚しないといけない地獄契約がスタートしてしまった。破ったら14億円払わないといけない。震えて寝てる」と投稿していた。