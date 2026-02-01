人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が29日、オフィシャルブログを更新。夫・しょうさんの35歳の誕生日を家族でお祝いした様子を公開し、ファンから反響を呼んでいる。



この日、朝から更新したブログにて、子どもたちとバースデーガーランドや数字の「３」「５」をかたどったブルーのバルーンで部屋を飾り付けしたことやバースデーデートで大久保でうなぎ屋を訪れたことなどを明かした桃。「35歳しょうくんの誕生日、１番のサプライズは…？！」と題して更新したブログでは「しょうくんの誕生日が、終わろうとしています…！」と切り出し、今回用意した“１番のサプライズ”を明かした。



そのサプライズとは「こちらでした…！I LOVE しょうくんTシャツ！！！爆」とテンション高めに「I