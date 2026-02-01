今日2月1日も冬型の気圧配置で、北海道と東北は日本海側ほど広く雪が降ります。局地的に降り方が強まり、積雪が更に増加するでしょう。交通の乱れにいっそうの注意が必要です。北陸は湿った雪や雨が降るでしょう。関東から九州は日差しが届きますが、空気は冷たいままです。

北日本 局地的に積雪急増のおそれ

今日2月1日(日)も、冬の天気分布です。特に北日本では雪雲が発達しやすくなります。





北海道と東北は、日本海側ほど雪の所が多く、午後はたびたび降り方が強まるでしょう。「北海道の南西部」や「青森県」を中心に、短い時間で積雪が急増する所もありそうです。すでに、積雪が広い範囲で平年を上回っているうえに、更なる大雪のおそれがあります。交通の乱れに、いっそうの注意が必要です。また、屋根からの落雪や、除雪作業中のケガや事故にも、くれぐれもお気を付けください。北陸は、山沿いは断続的に雪が降ります。平地は、日中は雪よりも雨の所が増えるでしょう。積もった雪がシャーベット状になったり、大きな水たまりができたりと、路面状況が悪化しそうです。東海と関東甲信は、平地はおおむね晴れるでしょう。山沿いは所々で雪ですが、それほど強く降ることはなさそうです。近畿北部と山陰は雲が多く、にわか雨やにわか雪があるでしょう。近畿中部と南部、山陽、四国、九州は、雲の間から日差しが届きます。沖縄は曇り空で、ときおり弱い雨が降るでしょう。

全国的に寒さが続く

最高気温は、前日と同じくらいでしょう。



北海道と東北北部は0℃前後、東北南部は3℃前後、北陸は5℃前後の所が多い予想です。

関東から九州にかけては広く10℃前後で、名古屋市をはじめ8℃くらいに留まる所もあるでしょう。

沖縄は20℃前後の予想です。



全国的に平年並みかやや低いでしょう。さらに、西または北よりの風が強めに吹くこともあります。晴れる地域でも、万全な防寒を心がけてください。