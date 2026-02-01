大谷がオフの大型補強に言及

ドジャースの大谷翔平投手は31日（日本時間2月1日）、本拠地で行われたファン感謝イベント「ドジャーフェスト」に参加した。報道陣の取材に応じ、今オフ、ドジャースが進めた大型補強について「非常にいいオフシーズンだったんじゃないかなと思っています」と、球団の姿勢を称えた。

取材では3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けての意気込みなどを語った。その中で、ドジャースの補強について言及。「勝つためにしっかりとコミットするというか、そこに全力を注いでいくっていう。まぁオーナー（マーク・ウォルター氏）もそうですし、アンドリュー（フリードマン編成本部長）も含めて、そういう会話はあったので。間違いなくそこに向けて、毎年毎年、前進してるかなと思う」と明かした。

今オフ、ドジャースはFAの目玉だったカイル・タッカー外野手（カブスからFA）、最強守護神のエドウィン・ディアス投手を獲得するなど、補強を積極的に展開。大谷も「ドジャースにとっては非常にいいオフシーズンだったんじゃないかなと思っています」と強調した。

また、球団フロントの手腕に関して「素晴らしい経営を行っているんじゃないかなと。僕は経営者ではないので、ドジャースを経営してるわけではないので。一選手として、まぁ毎日プレーしてるだけなので。そこは、まぁ素晴らしい経営者なんじゃないかなと思っています」と、賛辞を送った。

今季の大谷には、打者として不動の1番打者として、投手としては開幕から先発ローテーション入りが期待されている。ドジャーフェストが終わると、WBC、そしてワールドシリーズ3連覇に向けて準備もさらに熱を帯びていきそうだ。（Full-Count編集部）