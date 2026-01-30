楽天 三木監督にまさかのあだ名？「たまにベイマックスって言われる」パテレ監督座談会で抜群のトークスキル ディズニー愛も披露「ネズミさんが主役って」
パ・リーグＴＶは３０日、公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで恒例企画「ＦＡＮＳ ＭＥＥＴＵＰ監督編」をアップ。楽天の三木肇監督がまさかのエピソードを披露して会場を沸かせた。
「私の推しポイント」というテーマで各監督がトークを進めていく中、「ディズニー好き」を公表した三木監督。「ランドにもシーにも何回も言ってますし、きょうもミッキーのタオルですし」とポケットからミッキーマウスがプリントされたミニタオルを取り出し、顔を拭くパフォーマンスも見せた。
さらに「ディズニーマニアの方々に比べたらとんでもないですけど、ほんの少し（好き）。ネズミさんが主役ってなんか夢あっていいじゃないですか」という発言も。その上で「不摂生してるわけじゃないですけど、選手の時よりも少し丸くなっておりましてね。白い服を着てたらたまにベイマックスって言われる」と衝撃のエピソードを披露すると、笑いに包まれた。
「でもベイマックスも健康を願っているじゃないですか。僕も選手の健康を願っていますんで。そのへんは共通点がありますね」とうまくトークをまとめた三木監督。他にも西武・西口監督が駅伝好きであることも披露するなど、動画では知られざる指揮官の一面が語られていた。