元サッカー女子日本代表でタレント・丸山桂里奈が１か月で６・１キロのダイエットに成功し、激変した姿に騒然となった。

３０日までにインスタグラムで「ダイエット成功しました！！ とりあえずは６・１キロ減」と報告し、ドレスで変ぼうした姿をアップ。

「まだここからも継続できるように 先生はじめスタッフさん、長井さん（可愛くしてくれてありがとございます）あこちゃん（いつも励ましてくれてありがとう）みやぞん（どんな私でも私だよと）そして本並さんをギャフンと言わせたくて頑張りました よっしゃー」と明かし、「とにかく素敵なみなさんに支えられて、無事ダイエット企画走り抜きました スタッフのみなさま、ありがとうございました」「＃どんだけ体重あったんだよ＃外食ダイエット＃続けます」と伝えた。

２９日放送のＴＢＳ系「櫻井・有吉 ＴＨＥ夜会」２時間ＳＰ（木曜・午後９時）では、丸山のダイエットに密着。外食でヘルシーなものを選んで食べるダイエットを行い、１か月で６８・４キロから６２・３キロに６・１キロ減。さらにウエストは８０・８センチから７５・５センチに。ヒップも９８・９センチから９３・９センチと引き締まり、スタジオから「きれい」「やせてる」「シュっとされた感じ」「イメージ変わりましたね」と驚きの声が上がった。

夫で元サッカー日本代表ＧＫの本並健治氏からも「よくがんばりました。きれいになりました」とほめられ、「初めて言われた、きれいになったって。めっちゃうれしい」と感激した丸山。

ネットも「めちゃ可愛いんだが！！！！！」「キュート」「すっごく綺麗になってびっくり」「めっちゃ綺麗」「誰かと思っちゃったよ」「痩せましたね」「６キロ減はすごい」と美ぼうに仰天していた。

丸山は本並氏との結婚を２０２０年９月に発表し、２３年２月に女児を出産。昨年１１月には「【体重大公開！】ダイエット始めます。」と題した動画をＹｏｕＴｕｂｅにアップ。現役時代は５６キロだったが「太りすぎて死にそうなの。ちょっと今やせたけど、その前まで７１キロあったの」などと明かしていた。