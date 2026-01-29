【スギ アカツキ】アメリカで「スターバックス」が大量閉店…「スタバ離れ」加速させた「すさまじい賃金格差」

日本で圧倒的な人気を誇るカフェチェーンと言えば、スターバックス。実は本国アメリカでは、スタバ離れが深刻になっています。2024年度の実績を見ていくと、北米エリアにおける利益は41％という大幅ダウン。2025年9月にはCEOであるブライアン・ニコル氏が、100店舗以上を閉鎖し約10億ドル規模のリストラを実行すると発表しました。

スタバを支持していないアメリカ在住の友人はこう言います。「スタバは巧妙な節税対策でのうのうと税金免除を受けている大企業の一つ。にもかかわらず従業員の低賃金問題を自社で改善せずに、彼らの生活支援はアメリカ国民の税金から放出されているの。ここまでずるい企業のカフェになんて行く気にならないわ！」。これは果たしてどの程度信憑性があるのでしょうか？

従業員からの不満も最高潮に

少し冷静になり、スタバ不人気を客観的に示すような事実やトピックスを整理してみました。昨年10月に発表されたグローバルのブランド価値評価ランキング「Best Global Brands 2025」のベスト100を見ていくと、マクドナルドは9位にランクインしているものの、100位の中にスタバの名前はありません。

また昨年11月にはスタバ従業員がシアトル本社で抗議デモを行い、長期間におけるストライキを実施。全米180店舗以上がストライキに参加するというスターバックス史上最大の規模になり、従業員の不満が最高潮に達していることを印象づけました。つまり今アメリカでスタバは消費者のみならず従業員からも支持されない低迷ぶりを見せているといっても過言ではないのです。

それではなぜこれほどにまでスタバが危うい状況にあるのでしょうか？

今回は消費者視点を重視して米国でのスタバ離れの理由を考察してみることにしました。そして最後に、日本におけるスタバの展望についても占ってみることに。現在スターバックスコーヒージャパンは米国本社100％子会社ですから、何かのきっかけで不振に陥ってもおかしくはありません。それでは早速話をはじめていくことにしましょう。

経営者と従業員のすさまじい賃金格差

アメリカで昨年からはじまった抗議デモで最も強調されたのは、経営者と従業員の間のすさまじい賃金格差でした。スタバCEOであるブライアン・ニコル氏の1年間の報酬は、なんと約9800万ドル（約1兆4300億円）。これは同社従業員の給与中央値（時給15.23ドル【約2200円】）の6666倍にも上り、米国最大の労働組合「米労働総同盟産別会議」の報告書では、米国に上場する主要500社の中で最大の格差になると大きく話題になりました。

ちなみにアメリカにおける労働者の平均時給は31.76ドル（約5000円）。この数値は弁護士など専門職を含む値であるにせよ、スタバ従業員の賃金はこの半額以下であり、生活するには大変厳しいレベルであることは間違いありません。つまり貧困レベルの低賃金に加えてCEOとの収入格差が現地従業員の不満を爆発させたのです。そしてこの事実は大きく報道され、大きなショックを受けた消費者は全米でどれほどいたことでしょう。

【後編記事】『アメリカ「スターバックス」客離れが止まらない理由…「満席で座れない」日本でも起きていた変化』につづく。

【つづきを読む】アメリカ「スターバックス」客離れが止まらない理由…「満席で座れない」日本でも起きていた変化