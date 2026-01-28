寒い日が続きますが、そろそろファッションには春らしさを取り入れたい気分。そんな方に、ユニクロのコットン100%の「ポロセーター」がおすすめ。アラフォーでプチプラブランドに詳しいmakiさんが、ポロセーターの魅力とコーデを紹介してくれました。今の時季から春まで着られて、大活躍の予感！

春先まで着られる！ユニクロ「スムースコットンポロセーター」

ユニクロの「スムースコットンポロセーター」はやわらかくて肌触りのよいポロセーター。コットン100％のやや厚みのある生地で、インナーにヒートテックなどを着れば今から着られて、春先は1枚でも着られる生地感になっています。

【写真】スカートに合わせの「お出かけコーデ」

カラーバリエーションはグレー、ブラック、イエローの3色展開で価格は3990円でした。（1/29まで限定価格で2990円）

後ろもシンプルなデザインなので合わせやすく、首元にはボタンが3つついていて襟の開き具合も調節が可能です。

こちらを着まわしたコーデを5つご紹介します！

1：デニムあわせでカジュアルコーデ

171cmの筆者はイエローのXLサイズを着用しています。サイズは普段Lサイズを着ることが多いのですが、フィット感のあるデザインなのと、中にも着こみたかったのでXLサイズをチョイス。

まずはデニムと合わせてカジュアルコーデにしてみました。デニムと合わせても上品な印象にまとまるのでアラフォーにもおすすめのコーデです。

2：ワイドパンツできれいめコーデにも

次はブラウンのワイドパンツと合わせてきれいめコーデにしてみました。襟つきできちんと感がでるのでビジネスコーデにも使いやすいと思います。

3：スウェトパンツも大人カジュアルに

次はグレーのスウェトパンツと合わせてリラックスコーデにしてみました。

グレーのスウェパンは大人が着ると部屋着っぽくなりがちですが、ポロセーターとなら大人カジュアルな雰囲気でまとまりました。

4：スカート合わせもかわいい

次はホワイトのリブスカートに合わせてお出かけコーデにしてみました。

イエローは淡いカラーなので春らしい雰囲気にもなりお出かけコーデにもピッタリです。スカートにも合わせやすくて万能です。

5：ボリュームスウェットでも好バランス

最後はボリュームのあるカーブシルエットのスウェットパンツと合わせてきれいめカジュアルコーデにしてみました。

コンパクトなシルエットのセーターなのでどんなボトムスと合わせてもバランスが取りやすいのがうれしいです。

今から春まで長く着られるセーター。オンオフ使えて万能なのでぜひチェックしてみてくださいね。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください