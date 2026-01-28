女子高生の娘が友人を招いて自宅で勉強合宿を行ったところ、友人のひとりが持参した手土産が「野菜」だった―。そんな家庭でのエピソードがThreadsに投稿され、JKにしては“渋すぎる差し入れ”のチョイスに驚きと称賛の声が集まりました。投稿したのは、子どもたちや猫との暮らしをSNSで発信している雪枝さん（@yukie.tama）。娘さんの友人のひとりがリュックから取り出したという立派なキャベツや泥付きのネギ、大根など数々の野菜の写真には、「よくできたお友達ですこと」「目利きできるJK素晴らしい」「お友達、仕事出来る子ですね」「絶対生活力あるわ…いい子だな〜」といったコメントが寄せられました。



【写真】女子高生のリュックから出てきた“意外な手土産”とは…

雪枝さんのご自宅では、女子高生の娘さんが友人たちと集まって勉強合宿をすることがよくあるといいます。



「今回は娘を入れて4人で勉強合宿をしていました。課題提出が多い学科なので、テスト期間以外でも誰かしら来て、ノートまとめしたりしています」



投稿されたエピソードの日、最初にやって来たのが友人のひとりのKちゃん。他の友人はまだ到着しておらず、家には雪枝さんと娘さんの2人だけでした。



「Kちゃんが来て、リュックをどさっと下ろして、正座しながら『えーっと、こういう時は…。つまらないものですが…』って言い出して…」



ひと言前置きしたあと、Kちゃんはおもむろにリュックの中から野菜を取り出し始めたといいます。



「『えーっ！どうしたのそれ？』と聞いたら、『近所に新しく八百屋さんができて、ママと通りがかったらすごく安かったから、いろいろ買っちゃった』とのこと。私も娘も爆笑でした」



娘さんは手土産の定番になりやすいお菓子などの甘いものが苦手だそうで、「3年間同じクラスだったからか、娘の好みを理解してくれていて、さすがだなと思いました」と雪枝さんは語ります。



そんな気の利いた手土産を持参したKちゃんは、学年トップの成績を維持しながら、運動部の部長も務める努力家なのだとか。「自分を律せる子で、お母さんから『勉強しろ』と言われたことがないそう。逆にお母さんが『娘に遊んでもらえなくて寂しい』と言っている、おもしろいご家庭です。お母さんのご実家が農家だそうで、野菜を見る目もさすがだなと感じました」



その日の夜の食卓には、Kちゃんからもらった野菜がさっそく並んだといいます。



「キャベツを丸々使ったポトフ、お好み焼き。上州ネギは豚肉を巻いて照り焼きに。大根は浅漬けや豚汁、大根もちにしました」



勉強の合間には、雪枝さんも混ざっての“女子会トーク”も展開されたのだとか。「看護学科のため資格取得に向けて必死なので、色恋の話はほとんど出なくて。学校の友達関係や先生、実習先の話が中心でした」と、そのときの様子を振り返ります。



実習期間が終わった直後とテスト期間が重なり、この日の過ごし方も“勉強合宿”そのもの。それでも食卓は賑やかで、全員がしっかり完食したそうです。



「みんなたくさん食べてくれて、帰宅後の体重測定は衝撃的な数値だったみたいです（笑）」



今回の投稿への反響について、娘さん本人は「『へぇ、そうなんだー』くらい」あっさりした反応だったとか。一方で雪枝さん自身は、想像以上の反響に驚いたといいます。



「上州ネギに反応している方が多かったですね。たしかにあまり目にしない野菜なので、意外性が高かったのかもしれません。野菜のお土産に驚いたのはもちろんですが、それ以上に、贈る相手のことを思って選んでくれた気持ちがうれしかったです」