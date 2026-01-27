syudouキュレートの『PENTATONIC』ABEMAで無料配信
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、シンガーソングライターでボカロPのsyudouがキュレーターを務めた音楽イベント『PENTATONIC』を２月５日（木）夜８時より１週間、独占無料配信する。
『PENTATONIC』は１月24日（土）、25日（日）に横浜BUNTAIで開催されたネットカルチャーとライブシーンを融合した音楽イベント。イベントタイトルは音楽用語である「ペンタトニック（５音階）」に由来しており、syudouのキュレーションのもとネット発アーティストからバンドまで幅広い音楽シーンで活動するアーティストが出演。音楽シーンの“今”を象徴するアーティストたちによる特別なステージが披露され、会場を熱狂の渦に包んだ。
「ABEMA」では、そんな本イベントの模様を２月５日（木）夜８時より１週間限定で独占無料配信（※一部アーティストの配信はなし）。
以下、syudou＆出演した須田景凪のコメント
syudou
「（「PENTATONIC」は）２日間にわたって行ったイベントで、自分の友達や縁のあるアーティストの方たちと協力して作り上げました。終わってみると２日間を通して何度もエモーショナルな気持ちになりました。 "仕事"のような気持ちは全くなく、みんなですごくいいものを作ることができたと思います。来年や再来年もやりたいと思ったライブでした。そんな素敵なライブが見られますので、みなさんご覧ください！」
須田景凪
「今回は関係が近しいアーティストがたくさんいて、リスナーの方々の熱気はもちろんアーティスト同士もみんなリラックスして非常に楽しくできて、僕もその熱気に答え、全力を尽くすことができたんじゃないかなと思っております。非常に楽しかったです。キュレーターのsyudouとは、５、６年ぐらいの長い付き合いなんです。そんな友達がイベントを企画して、いろんなアーティスト、いろんなリスナーの方々が集まって、素晴らしい日を作れたというのが、いち友人として非常に感慨深い思い出になりました」
(C)PENTATONIC 2026
