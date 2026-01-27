食楽web

関西土産として長く支持を集めているスイーツがあります。それが、『江崎グリコ』が手がけるプレミアムスティック菓子「Batond'or（以下バトンドール）です。

バトンドール

商品名の由来は、フランス語の「黄金のスティック」から。ポッキーで培った技術をベースに、素材、製法、味わいすべてをワンランク引き上げた特別仕様のスティック菓子です。現在は、西日本限定販売を貫いており、主に百貨店でしか買えない限定感もポイントです。

「シュガーバター」。パッケージも高級感あり。味わいは、バターの香りと砂糖のバランスが秀逸

王道なのにしっかり高級感のある「ショコラ」

チョコレート好きなら外せない王道フレーバー。エクアドル産カカオ10％を使用し、甘さを抑えたチョコレートが、プレッツェルの香ばしさと調和し、全体の印象はとても上品です。シンプルだからこそ素材の良さが際立ち、高級感をしっかり演出します。

見た目も香りも華やかな「白いちご」［食楽web］

「白いちご」は、3種の中でもひときわ華やかな存在。甘酸っぱい風味が加わることで全体に軽やかな印象を与えます。見た目にも可愛らしく、複数フレーバーを組み合わせる際のアクセントとしても優秀です。

小さな子どものいる家庭や、甘いものが好きな女性へのお土産にもピッタリ。複数個合わせて購入した際に、少し華やかさを足したいときに選びたくなる味です。

西日本限定という分かりやすい特別感と、百貨店で買えるという安心感もあります。公式通販サイト「グリコダイレクトショップ」も併せて利用できるので、自分用に日常のご褒美としてお取り寄せできるのも嬉しいですね。

甘すぎないので年齢問わず贈りやすいのも魅力で、派手すぎないのに、ちゃんと選んだ感が伝わる絶妙さがお気に入りです。関西旅のお土産に、ぜひチェックしてみてください。

（撮影・文◎亀井亜衣子）

●DATA

バトンドール

https://www.glico.com/jp/batondor/