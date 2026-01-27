安めぐみ、次女２歳の誕生日…笑顔溢れるお祝いショット公開
タレントの安めぐみが25日、オフィシャルブログを更新。次女・萌歌（もか）ちゃんが２歳の誕生日を迎えたことをお祝いショットとともに報告し、 成長を喜ぶ母としての思いをつづった。
この日、「２歳。」と題してブログを更新すると、絵文字を交えながら「23日で次女が２歳に」と報告。数字の「２」をかたどったピンク色のバルーンを楽しそうに抱える娘の姿や「Happy Birthday」と書かれた風船に囲まれた安と次女とのバースデーショット、10歳の長女・詩歌（うた）ちゃんと次女との姉妹ショット、「もかちゃん おたんじょうびおめでとう」のメッセージ付きのいちごが飾られたバースデーケーキの写真など温かいお祝いムードが伝わってくる写真を多数公開した。
次女について「いつもにこにこ」と笑顔が絶えない様子を紹介し、「最近はありがとう、おいしいね、を色んなところでたくさん言っています笑」と言葉の成長をうれしそうに明かした。一方で、「イヤイヤも始まりましたが」と“イヤイヤ期”に触れつつも「我が家の癒しの存在の次女」と家族にとってかけがえのない存在であることを強調。
最後は「これからもすくすく元気いっぱい、毎日を過ごせますように」と次女への願いを込めて、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからも「もかちゃん、おめでとう」「パパが一番喜んでいるでしょうね」「健康ですくすく成長すること願っております」「素敵な１年になりますように」などの声が寄せられている。
お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博と安は2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。
