°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÄÉ²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¤Ë¡Ö¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»Ä¤ê£±ÏÈ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡Á¡×¡Ä¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ô£É£Í£Å¡¤¡×
¡¡£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ô£É£Í£Å¡¤¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£µ»þ£²£°Ê¬¡Ë¤Ï£²£·Æü¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°£Ì£É£Î£Å¤«¤é»²²Ã¤·¤¿»ëÄ°¼Ô¤¬´Ø¿´¤ò´ó¤»¤ë¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹´Ø¿´ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç£³·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤ÎÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡Ö»ø£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ²áµîºÇÂ¿£¸¿Í¡×¤¬£±°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡££µËü£¸£²£±£³¿Í¤¬Áª¤Ó¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê£µ£°¡Ë¤¬£²£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÄÉ²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼Àª¤Ç¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¡¢¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¡¢º£µ¨¤«¤éÊÆÄ©Àï¤¹¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤Î½Ð¾ì¤¬Àµ¼°·èÄê¡£¿·¤¿¤Ë£±£°¿Í¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢»Ä¤ëÌ¤È¯É½Áª¼ê¤Ï£±¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Áí¹ç»Ê²ñ¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»Ä¤ê£±ÏÈ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡Á¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¤êµÈÅÄÀµ¾°Áª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤¬¤Þ¤À½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢µÈÅÄÁª¼ê¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ»ö¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤¤¤í¤¤¤í»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ò·ïÌÌ¤Ê¤É¤¬À°¤¨¤ÐµÈÅÄÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¸«Êý¤¬ÍÎÏ¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£