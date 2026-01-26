「マジで最高な経験だ」大谷翔平との“2ショット”をどうやって？ レジェンド捕手が告白した晩餐会の舞台裏「正直、気まずかった」

大谷との2ショット撮影を“強硬”したピアジンスキー氏(C)Getty Images

百戦錬磨の名手も思わず笑みがこぼれる瞬間だった。

現地時間1月24日、全米野球記者協会（BBWAA）が毎年恒例となっている「アワードディナー」をニューヨークで開催。アーロン・ジャッジ（ヤンキース）やタリク・スクバル（タイガース）など大物選手が集う中、昨季に3年連続4度目のMVPを受賞した大谷翔平（ドジャース）も2年ぶりに出席。愛妻である真美子さんをエスコートし、ひときわの存在感を放った。

そんなショーの“主役”との記念写真を収め、「結構なラッキーだった」とほくそ笑んだのは、元MLBの捕手で、現役時代に通算2043安打を放った名手AJ・ピアジンスキー氏だ。

この日の晩餐会の模様をライブ配信した米野球専門YouTubeチャンネル『Foul Territory』のホストを務めたピアジンスキー氏。キャップのつばを後ろにして被る“お馴染み”の姿ではなく、パリッとしたスーツに身を包んだレジェンドは、番組内で大谷との2ショット写真を紹介。即座に「どんな感じでショウヘイ・オオタニと会えたの？」と問われ、当時の様子を告白した。

「実は彼にはマットっていう“個人通訳”がいるんだ。俺はマットのことを良く知っていた。それで俺らがいた部屋の後ろに『ここから入ってはいけない。無理だ。誰も入れてくれないよ！』っていう部屋があったんだ。そこにオオタニとマットが立っていたんだ。だから俺は『いや、関係ない。入るぞ！』って言って入ったんだよ。

部屋に入った俺はマットの横を横切った。そして彼は『ん？』みたいな顔で見てきたんだ。正直、気まずかった。けど、俺は咄嗟に近くにいたスクバルに『よぉ、元気か』と声をかけたんだ」

咄嗟の閃きで仕掛けた“強行突破”。それが失敗に終わりかけた瞬間、ピアジンスキー氏に救いの手を差し伸べたのは、再三再四登場している“マット”ことマット日高氏だった。