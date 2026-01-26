群馬県前橋市の市長選挙では、ラブホテル密会で辞任した前職の小川晶氏が当選した。そんな小川氏に注目していたのが、女性セブンの名物ライター"オバ記者"こと野原広子氏だ。オバ記者が、小川氏に対する率直な意見を述べるとともに、彼女の今後を占う。

【写真】支援者とギュッと抱き合う小川晶市長。他、ラブホから笑顔で出てきた小川市長の”決定的場面”

小川氏はただ者ではない

それにしても、こんなことがあっていいのかしら。

何がって、部下である元秘書課長とのラブホ通いがバレて辞職した、群馬県前橋市の小川晶前市長（43才）が、先日の市長選挙で前回より票を増やして返り咲いたことよ。

スキャンダル当時、彼女のことを私は、「声は低めだけど、鼻のかかり具合はアニメ声のケがある」と決めつけて、「アニメ声の女に気をつけろ」「人を油断させておいしいところを全部持っていくよ」と書いている。なかなかどうして、全部持っていくどころじゃないでしょ。

再選が決まった小川氏は、持ちきれないほどのマイクを抱えながら、ラブホ密会問題について「私の軽率な行動で日本中を騒がせた。これからの行動で信頼を積み重ねたい」と目に涙をためて語っている。露天風呂つきのラブホの中では公私にわたる相談事をしていただけ。男女の関係はない。だけど確かに誤解を招く行動で、それに気づかなかったのは私が軽率だったからだと、そう言い通した。うっかり者だけど悪気も邪心もなかった、とそう言いたいわけよね。でも、「ちょっと待て！」という全国からの声が、私には聞こえてきた気がしたね。

まぁね。

落ち着いて考えたら、秘め事を「はい、いたしました」と言うバカはいないし、ましてや若い女性市長。状況証拠だけでも「なんだとぉ！」と大騒ぎになるけれど、騒ぐだけ騒いだら、人の興味は薄れるんだよね。小川氏は逃げも隠れもしないで、のらりくらりを繰り返したし。こうなると市民の視線は下半身から上半身に移るんだね。

私が小川氏をただ者ではないと思い出したのは、このあたりからなの。あの大きな目で質問者の目をヒタと見据えて、「男女の関係ではありません」を繰り返し、6か月の懲戒処分の後に依願退職した職員については「重い処分だと思います」と言って、未練を語らない。

"前例"と言ってもいい、静岡県伊東市の田久保眞紀前市長の対応が、どちらかというとケンカ腰のように見えたこともあってか、小川氏のまったり穏やかでいて、言葉に感情を混ぜない口調はよりいっそう際立って見えた。

これからどうすんのよ。相談相手、いるの？

という一面があるかと思えば、地元では「泣きの小川」と言われているそうだ。ここぞというときにポロリと大粒の涙を流すんだって。そういえば選挙戦でも、支援者に手を振られては泣き、励まされては泣くシーンが何度も動画で流されていたっけ。

もうひとつ。意地っ張り、強情っぱりに見えた田久保氏との決定的な違いは、実績よ。実は小川氏、1年9か月の任期中に、市立小中学校の給食無償化や、13〜22才の若者のバス運賃割引などを短期間で実行していたの。そりゃあ、腹のタシにならないスキャンダルなんかどうでもいいから、これまでの市長ができなかったことをもっとやって！となるって。もっと言えば、県議会議員のときから子育て世代と高齢者の支持者がいて上位当選している。前橋市民がラブホ密会問題があってもなお彼女に一票を託したのは当然なんだわね。──と、いったんは納得したんだけどさ。小川市長、これからどうすんのよ。反対勢力からは陰にひなたに意地悪をされるのは政治の世界だから仕方がないとしても、そんなときの相談相手、いるの？

小川氏がやたら支援者とハグしていたことも気になった（そうした映像を目にした回数がたまたま多かったからかもしれないけど）。

「票の数は握手した人の数」は選挙の鉄則だけど、握手とハグは違うよね。地方の年配者は「オレに抱きついてきた」と勘違いしないかしら。または「オレは抱けなかった」と僻むとか。そしてこれだけ人に体を密着させる人が、最も信頼できる人と2人きりになったときは指一本触れないかぁと、思いは振り出しに戻る。

選挙戦で勝ったとはいえ、選挙に行かなかった人も含めると、過半数は小川市長を推していないのも事実なんだよね。「ラブホ通いをやめられなかった人で、部下を守らなかった人」という印象は、そう簡単に人の心の中から消えないに違いないんじゃない！？

とかなんとか余計なことに気をもむことを「老婆心」という。わかってますって。失礼しました。

【プロフィール】

「オバ記者」こと野原広子／1957年、茨城県生まれ。空中ブランコ、富士登山など、体験取材を得意とする。

※女性セブン2026年2月5日号オバ記者