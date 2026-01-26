女優の芳根京子（28）が26日放送のフジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）にVTR出演。芸能人生の転機について語った。

圧倒的な演技力で“オーディション荒らし”の異名を持つ芳根。13年の同局「ラスト・シンデレラ」で女優デビューした。

順風満帆な芸能生活に見えるが「スカウトでこの世界に飛び込んでオーディションに受からなきゃお仕事はなくてっていう3年ぐらいを過ごしていた時に心が折れて“私はこのお仕事じゃないのかも”」と考えていた当時。

「でも10代だったからいくらでも未来は考え直せるという感覚もあった。元々は料理の専門学校に行こうと思っていたので、“逃げ”みたいになっちゃいますけど…もしうまくいかなかったら料理の専門学校行ってお料理の道に進むっていう手もある」と考えていたという。

考え方に変化があったのは19歳の時。16年後期のNHK連続テレビ小説「べっぴんさん」のヒロイン抜てきだった。

それまでは「部活感覚が抜けなかった」芸能活動だったが、朝ドラでの経験を通じて「辞められないし、辞めてはいけない」と女優として生きていく覚悟を決めたと明かした。