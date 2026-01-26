¡Ø¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥Ü¥Ö¡ÙºÇ¿·ºî¡¢¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¥Õ¡¼¥ë¤Ë¸ø³«·èÄê¡Ø¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¡Ù´°Á´ºÆ¸½¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õÆüËÜÈÇÍ½¹ð¤â²ò¶Ø
¡¡1999Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡¢¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ò¡¼¥ì¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥Ü¥Ö¡£¤½¤Î·à¾ìÈÇºÇ¿·ºî¡Ø·à¾ìÈÇ¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥Ü¥Ö ¼ö¤ï¤ì¤¿³¤Â±¤ÈÂçËÁ¸±¤À¥ï¥ï¥ï¥ï¥ï¡ª¡Ù¤¬¡¢4·î1Æü¡¢¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¥Õ¡¼¥ë¤ËÆüËÜ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÆüËÜÈÇ¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÆüËÜÈÇ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÍ½¹ð¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂçËÁ¸±¤ØÁæ¤®½Ð¤¹ÆüËÜÈÇ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÍ½¹ð
¡¡¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥Ü¥Ö¤Ï¡¢³¤¤ÎÄì¤Ë¤¢¤ëÄ®¡¦¥Ó¥¥Ë¥¿¥¦¥ó¤Ç¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î¥«¥¿¥Ä¥à¥ê¡¦¥²¥¤¥ê¡¼¤È¤È¤â¤Ë¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤Î²È¤ËÊë¤é¤¹¡¢ÄìÈ´¤±¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê³¤ÌÊ¡£
¡¡¿ÆÍ§¤Î¥Ò¥È¥Ç¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¢ÎÙ¿Í¤ÇÆ±Î½¤Î¥¿¥³¡¦¥¤¥«¥ë¥É¡¢Âº·É¤¹¤ë¥Ü¥¹¤Ç¤¢¤ë¥«¥Ë¤Î¥«¡¼¥Ë¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Î¾Ð¤¤¤ÈÁûÆ°¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥Ü¥Ö¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢ÊüÁ÷³«»Ï°ÊÍè¤½¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥æ¡¼¥â¥¢¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¡£¸½ºß¤Ç¤Ï180°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡¢À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï2015Ç¯¤«¤é10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êNHK E¥Æ¥ì¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤â¿ôÂ¿¤¯Å¸³«¡£»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´°Á´¿·ºî¤Î¡Ø·à¾ìÈÇ¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥Ü¥Ö¡¡¼ö¤ï¤ì¤¿³¤Â±¤ÈÂçËÁ¸±¤À¥ï¥ï¥ï¥ï¥ï¡ª¡Ù¤Ï¡¢¤è¤ê¥Ó¥Ã¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥Ü¥Ö¤¬¡¢Ãç´Ö¤È¤È¤â¤Ë¼ö¤ï¤ì¤¿³¤Â±¤òµß¤¦»Ë¾åºÇÂç¤ÎÂçËÁ¸±¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÈÇ¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢Âç¤¤Ê³¤Â±Á¥¤Î¾å¤Ç¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤¬¸å¤í¤«¤é¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥Ü¥Ö¤ò»Ù¤¨¡¢¡Ö¥Ü¥¯¡¢Èô¤ó¤Ç¤ë¤è¡ª¡×¤È¶«¤Ö»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢±Ç²è¡Ø¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¤È¥í¡¼¥º¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤ò´°Á´ºÆ¸½¡£¿ÈÄ¹¤¬¡È36¥Ï¥Þ¥°¥ê¡É¤È¤¤¤¦¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥Ü¥Ö¤¬ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÈÇ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÍ½¹ð¤Ï¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»³»û¹¨°ì¤¬Ã´Åö¡£¥Ó¥¥Ë¥¿¥¦¥ó¤Î¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤Î²È¤ÇÊë¤é¤¹¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥Ü¥Ö¤¬¡¢¡Ö¤¸¤å¡¼¡¼¤ó¤ÓOK¡ª¡×¤Î³Ý¤±À¼¤È¤È¤â¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¡Öº£Æü¤³¤½¤½¤ÎÆü¤À¡ª¤Ä¤¤¤Ë¥Ü¥¯¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤Þ¤ë¤Ã¤¤êÊÑ¤ï¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤ÈÂç¤Ï¤·¤ã¤®¤¹¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¡È¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ñ¥ó¥Ä¡É°ìÃú¤Ç´¿´î¤ÎÉñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥Ü¥Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿¿¤ÎÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¿´¤ÎÀ®Ä¹¤âÉ¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¡Ö¾ÚÌÀ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÃÏÃÄÂÌ¤òÆ§¤ó¤Ç°Õµ¤¹þ¤à¡£¤½¤³¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ò¿á¤±¤Ð²¿¤«¤¬µ¯¤³¤ë¤À¤í¤¦¡Ä¡×¤ÈÆæ¤Î¼öÊ¸¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¥Ñ¥¤¥×¤ò¶öÁ³¸«¤Ä¤±¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥Ü¥Ö¤ÏÀª¤¤¤è¤¯¿á¤ÌÄ¤é¤¹¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·à¾ìÈÇ¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤ä¥¤¥«¥ë¥É¡¢¥«¡¼¥Ë¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤â½¸·ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥·¥ê¡¼¥º½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë°Ìò¡È¤µ¤Þ¤è¤¨¤ë¥ª¥é¥ó¥À¿Í¡É¤¬¡¢ÉÔµ¤Ì£¤Ê³¤Â±Á¥¤È¤È¤â¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¡¢¼ö¤ï¤ì¤¿³¤Â±¤È¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥Ü¥Ö¤Ë¤è¤ë»Ë¾åºÇÂç¤ÎÂçËÁ¸±¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë¥Ó¥¥Ë¥¿¥¦¥ó¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤Þ¤è¤¨¤ë¥ª¥é¥ó¥À¿Í¤ÎÉô²¼¡¦¾®µû¤Î¥Ð¡¼¥ÖÌò¤ò±ºÅè¤ê¤ó¤³¤¬Ã´Åö¡£¼Â¼ÌÈÇ¡Ø¥ê¥È¥ë¡¦¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¡Ù¤Ç³¤¤ÎËâ½÷¥¢¡¼¥¹¥é¤Î¿á¤ÂØ¤¨¤òÌ³¤á¤¿±ºÅè¤¬¡¢ºÆ¤Ó³¤Äì¤ÎÀ¤³¦¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Êª¸ì¤ò¸ì¤ë³¤Â±Á¥Ä¹Ìò¤Ë¤ÏÂçÄÍË§Ãé¤¬·èÄê¡£¡Ø¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¦¥ª¥Ö¡¦¥«¥ê¥Ó¥¢¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥Ç¥¤¥ô¥£¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤Î¿á¤ÂØ¤¨¤òÌ³¤á¤¿¡È³¤¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿ÃË¡É¤¬¡¢ËÜºî¤Ë½Å¸ü¤Ê¸ì¤ê¤òÅº¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥Ü¥Ö¤ÎDJÌÜ³Ð¤Þ¤·»þ·×¡¦¥é¥ó¥Ç¥£Ìò¤ò¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº¤¬Ã´Åö¡£¥é¥¸¥ªDJ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¿¹µ×ÊÝ¤¬¡¢¤¤¤«¤ËÁÖ²÷¤ÊÌÜ³Ð¤á¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤Î¤«¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡ÊC¡Ë2026 Paramount Pictures and Viacom International Inc. SpongeBob SquarePants is a trademark of Viacom International Inc.
