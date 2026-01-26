19ºÐ¤ÎÊ¡ºê¤¬¿·½½Î¾¾º¿ÊÅö³Î¡ª¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¡×¹â¹»À¸½é¤ÎËë²¼ÉÕ¤±½Ð¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é½êÍ×6¾ì½ê
¡¡¡þÂçÁêËÐ½é¾ì½êÀé½©³Ú¡Ê2026Ç¯1·î25Æü¡¡Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡À¾Ëë²¼3ËçÌÜ¤ÎÊ¡ºê¡Ê19¡áÆ£ÅçÉô²°¡Ë¤¬Åì½½Î¾6ËçÌÜ¤Î¹ÓÆÆ»³¡Ê31¡á¹Ó¼®Éô²°¡Ë¤òÇË¤Ã¤Æ5¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢Íè¾ì½ê¤Î¿·½½Î¾¾º¿Ê¤ØÂç¤¤¯Á°¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡¿·½½Î¾¾º¿Ê¤ò·ü¤±¤¿¡ÈÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¡É¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¶¯¤¤Âç°ìÈÖ¡£Áê¼ê¤ÎÆÍ¤ÃÄ¥¤ê¤Ë¸åÂà¤·¤¿¤¬ÅÚÉ¶ºÝ¤Ç±¦²¼¼ê¤ò°ú¤¤¤Æ»Ä¤¹¤È¡¢±¦¤Ø²ó¤ê¹þ¤ó¤ÇÂÎ¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ÆÁ°¤Ë½Ð¤¿¤È¤³¤í¤ÇÁê¼ê¤Î±¦Â¤¬É¶¤òÆ§¤ß±Û¤·¤¿¡£Ê¡ºê¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î½½Î¾¤ÎÅÚÉ¶¡£¡ÖÎ©¤Á¹ç¤¤¤«¤éÁê¼ê¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ½½Î¾¤ÎÊÉ¤â´¶¤¸¤¿¤±¤É¡¢²ó¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²¡¤·ÊÖ¤½¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç·ë²ÌÅª¤Ë»Ä¤ì¤¿¡×¡£º£¾ì½ê¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÆ°¤¤ÎÎÉ¤µ¤òÂç°ìÈÖ¤Ç¤âÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡¼¯»ùÅç¡¦¾ÀÆî¹â3Ç¯»þ¤ËÂç³ØÀ¸¤ä¼Ò²ñ¿Í¤â´Þ¤á¤¿Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç8¶¯¤ËÆþ¤ê¡¢¹â¹»À¸»Ë¾å½é¤ÎËë²¼ºÇ²¼°Ì³ÊÉÕ¤±½Ð¤·»ñ³Ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤ÆºòÇ¯½Õ¾ì½ê¤Ç½éÅÚÉ¶¡£ºòÇ¯½©¾ì½ê°Ê³°¤ÏÁ´¤Æ5¾¡°Ê¾å¤ÎÂç¾¡¤Á¤òÂ³¤±¤Æ°ìµ¤¤ËÈÖÉÕ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¡Ê¹â¹»À¸¤ÎËë²¼ÉÕ¤±½Ð¤·¤Ï¡ËÁ°Îã¤¬¤Ê¤¯¼þ¤ê¤«¤é¡È¤Þ¤ÀÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤À¤í¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÂçÁêËÐ¤Ç¼è¤ì¤ë³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡£½é¤á¤Æ5ËçÌÜ°ÊÆâ¤ËÆþ¤Ã¤¿º£¾ì½ê¤â5¾¡¡£¡Ö´Ø¼è¤òÁÀ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤À¤±¤ÉÀ®ÀÓ¤Ï°Õ¼±¤·²á¤®¤º¡¢¾¡¤ÁÉé¤±¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤ò¼è¤ê¤¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¡×¤ÈÌµÍß¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡10Âå¤Ç¿·½½Î¾¾º¿Ê¤ò²Ì¤¿¤»¤Ð¡¢2024Ç¯¶å½£¾ì½ê¤Î¼ãÄö¡Ê¸½ËëÆâ¡¦Æ£¥ÎÀî¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À·Î¸Å¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÃÏÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤â´¶¤¸¤Ä¤Ä¡Ö¤Þ¤À°µÎÏ¤Ç¤ÏÅ¨¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç°ì¤«¤éºî¤êÄ¾¤·¤Æ¡¢²¡¤·¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤ÊÁ°¤ËÁ°¤Ë½Ð¤ëÁêËÐ¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÍè¾ì½ê¤Ø¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£