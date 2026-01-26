お笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二（49）が25日に放送されたテレビ朝日系「相葉マナブ」（後6・00）に出演。妻の手料理で驚いたことを振り返った。

今回は「冬に食べたい!あったか釜−1グランプリ」と題して放送された。同企画は視聴者が番組に投稿した釜めしで勝ち抜き戦で、相葉雅紀ら出演者が食べ比べする。

「視聴者さんからの質問コーナー」で「小峠さん、去年結婚おめでとうございます。番組を始めてから料理をするようになったようにお見受けしているのですが、結婚された現在、料理はどっちがしているのですか?」と質問が届いた。

これに「料理は作ってもらってますね」と結婚後は妻の手料理を食べていると明かした。続けて「この間、チキンソテーで…さらにカツオのたたきがあって…鳥と魚が一緒に出てきたよって思って…」と驚いたことを振り返った。

これに相葉らは「いいじゃないですか」と笑うと、小峠は「びっくりしたよ。一人暮らしにはやっぱりなかった。（肉か魚）どっちかだもん。絶対に」と驚いた理由を説明した。

小峠は25年6月に一般女性との結婚を発表している。