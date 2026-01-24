昨年１２月１４日投開票の静岡県伊東市長選で落選した田久保真紀前市長が、パンを楽しむ姿をアップした。

２４日に自身のインスタグラムを更新し「所用で東京へ。本日はホームタウン池袋で朝ごはん」と東京・池袋へ。「メゾンカイザーでカフェラテとクロワッサンサンド。暖かい季節ならテラス席がおすすめです。美味しゅうございました」とつづった。

「このすぐ近くに住んでいましたが池袋は公園も出来て、町はどんどん進化を遂げています」と、池袋の変化にびっくり。「久しぶりに池袋でのんびりフラフラしたいところではありますが、移動して次の目的地へＧＯです」と池袋を後にした。

「＃池袋 ＃朝こはん ＃田久保まき出没スポット」とハッシュタグをつけ、クロワッサンサンドを堪能する写真を撮影。フォロワーからは「ショートヘア素敵です」「たくさん食べて元気もりもりでいきましょう」「やっぱり可愛い」「髪型お似合いです」などの声が寄せられた。

田久保氏は学歴詐称疑惑を指摘され、市長職を失職。出直し選で落選した。最近はインスタグラムにイメチェンした姿をアップし、印象激変した姿が話題を呼んでいる。