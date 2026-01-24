Netflix「ボーイフレンド」シーズン2、前シーズンメンバーがリベンジ参加 初日からアプローチ受ける「びっくり」「今度こそ報われてほしい」
【モデルプレス＝2026/01/24】Netflixリアリティシリーズ「ボーイフレンド」シーズン2（毎週火曜配信／全15話）の9話までが1月20日に配信された。新メンバーの登場が話題を呼んでいる。＜※ネタバレあり＞
【写真】ネトフリ“男性同士の恋リア”参加者のプロフィール一覧
第7話では、IT企業営業のイザヤとペルー出身のIT企業PMのウィリアムが思いを伝え合い、交際スタート。アートディレクターのヒロヤは海外出張のため、しばらくの間グリーンルームを出ることになった。そんな7話のラストでは前シーズンに出演していたデザイナーのテホンの姿が。MC陣も驚く中7話は終了し、8話でIT企業PMのトモアキとテホンが新メンバーとして登場した。テホンは、Boysたちの前で「前回やり残したこととすれば恋なのかなと思って、ちゃんと真剣に向き合ってみたいなと思って今回来ることを決めました」と再び参加した経緯を明かした。
また、匿名で1人だけに投函する手紙を2枚受け取ったテホン。大学生のリュウキ、メーカーマーケティングのジョウブからで「“すごく惹かれました”ってワードが久々すぎてこういうの。誰なんだろう」と喜びを見せていた。テホンは同じく新メンバーのトモアキに手紙を出した。
テホンがコーヒートラックのシフトに入る日の相手には、ジョウブ、通信系営業のカズユキ、タイ出身の大学院生フーウェイ、大学生のボミが立候補。その中でテホンはフーウェイを選んだ。
また、初日からテホンに来てほしいと言葉にしていたジョウブは「どうしようと思ってもうニヤケが止まんない」と興奮。「実際会って、かっこいいし可愛い。めっちゃいいけどまた大変なことになるかもしれない。ダダ漏れるし顔見て話せない」と喜びを見せ、一緒にコーヒートラックのシフトに入った日には「僕はずっとテホンさんに会いたかったんで」と伝えるが、思うように会話は続かず、距離を縮められずにいた。
テホンの登場に、視聴者からは「びっくり」「また見れるの嬉しい」「楽しみ増した」「今度こそ報われてほしい」と驚きの声が上がっている。今後は、1月27日にEp10〜12、2月3日にEp13〜15が配信される。（modelpress編集部）
【トモアキ TOMOAKI（31）】
IT企業PM／出身：宮城県
繊細だけどひょうきん者。ネガティブな性格を変えたい。
【テホン TAEHEON（35）】
デザイナー／出身：韓国
恋愛に向き合いたくて2度目の参加。実は姫気質な一面が。
【Not Sponsored 記事】
【写真】ネトフリ“男性同士の恋リア”参加者のプロフィール一覧
◆「ボーイフレンド2」前シーズン参加者が登場
第7話では、IT企業営業のイザヤとペルー出身のIT企業PMのウィリアムが思いを伝え合い、交際スタート。アートディレクターのヒロヤは海外出張のため、しばらくの間グリーンルームを出ることになった。そんな7話のラストでは前シーズンに出演していたデザイナーのテホンの姿が。MC陣も驚く中7話は終了し、8話でIT企業PMのトモアキとテホンが新メンバーとして登場した。テホンは、Boysたちの前で「前回やり残したこととすれば恋なのかなと思って、ちゃんと真剣に向き合ってみたいなと思って今回来ることを決めました」と再び参加した経緯を明かした。
◆「ボーイフレンド」テホンが最初に選んだ人は？
テホンがコーヒートラックのシフトに入る日の相手には、ジョウブ、通信系営業のカズユキ、タイ出身の大学院生フーウェイ、大学生のボミが立候補。その中でテホンはフーウェイを選んだ。
また、初日からテホンに来てほしいと言葉にしていたジョウブは「どうしようと思ってもうニヤケが止まんない」と興奮。「実際会って、かっこいいし可愛い。めっちゃいいけどまた大変なことになるかもしれない。ダダ漏れるし顔見て話せない」と喜びを見せ、一緒にコーヒートラックのシフトに入った日には「僕はずっとテホンさんに会いたかったんで」と伝えるが、思うように会話は続かず、距離を縮められずにいた。
◆「ボーイフレンド」テホンの登場に反響
テホンの登場に、視聴者からは「びっくり」「また見れるの嬉しい」「楽しみ増した」「今度こそ報われてほしい」と驚きの声が上がっている。今後は、1月27日にEp10〜12、2月3日にEp13〜15が配信される。（modelpress編集部）
◆新メンバープロフィール
【トモアキ TOMOAKI（31）】
IT企業PM／出身：宮城県
繊細だけどひょうきん者。ネガティブな性格を変えたい。
【テホン TAEHEON（35）】
デザイナー／出身：韓国
恋愛に向き合いたくて2度目の参加。実は姫気質な一面が。
【Not Sponsored 記事】