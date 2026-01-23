【アドバンテージ有線コントローラー for Xbox Series X|S - アークティックアイス】 1月30日 発売予定 価格：7,400円

PowerAは、Xbox Series X|S/Xbox One/PC用コントローラー「アドバンテージ有線コントローラー for Xbox Series X|S - アークティックアイス」を1月30日に発売する。市場想定価格は7,400円。

本商品は、Xbox公式ライセンスを取得した有線接続のコントローラー。現在販売中の「アドバンテージ有線コントローラー」に搭載されている3段階のトリガーロックやインパルストリガー、好みの操作を割り当てられる2つのアドバンスドゲーミングボタンなどに加えて、新たにL/Rスティックに「ホールエフェクトセンサー」を採用し、耐久性と操作精度を向上させている。

外観は北極の流氷をイメージしており、寒い冬にぴったりの「アークティックアイス」のみをラインナップ。通販サイト「Amazon」のほか、ビックカメラやヨドバシカメラなどで取り扱い予定となっている。

