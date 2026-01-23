東貴博、10歳長女が幼稚園時代に描いた″宝物マグ″で一息
お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博が20日、オフィシャルブログを更新。ラジオ出演後のひとときに10歳の長女・詩歌（うた）ちゃんとの思い出が詰まったアイテムに囲まれながら過ごす穏やかな時間を明かし、ファンから反響を呼んでいる。
この日、「うほほい！」と題してブログを更新。東は「ラジオを終えて ずっとパソコン作業」と切り出し、デスクの上にはノートパソコンが置かれ、集中して作業に向き合う合間の“相棒”として、長女が幼稚園の頃に描いたというイラスト入りのマグカップを公開。
さらに、そのカップに注がれていたのは「うた様が先日スキー教室に行って買ってきてくれたお土産のコーヒーを飲む」と明かした。
長女の心遣いが詰まった一杯を味わいながらの作業時間に「うほほい！」と満足げな様子でブログを締めくくった。
この投稿にファンからも「すげーいいじゃん すげーじゃん」「あら、お上手」「特別なカップで飲む特別なコーヒー。これはおいしいでしょうね」「宿題がんばってください」などの声が寄せられている。
東とタレントの安めぐみは2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。
この日、「うほほい！」と題してブログを更新。東は「ラジオを終えて ずっとパソコン作業」と切り出し、デスクの上にはノートパソコンが置かれ、集中して作業に向き合う合間の“相棒”として、長女が幼稚園の頃に描いたというイラスト入りのマグカップを公開。
長女の心遣いが詰まった一杯を味わいながらの作業時間に「うほほい！」と満足げな様子でブログを締めくくった。
この投稿にファンからも「すげーいいじゃん すげーじゃん」「あら、お上手」「特別なカップで飲む特別なコーヒー。これはおいしいでしょうね」「宿題がんばってください」などの声が寄せられている。
東とタレントの安めぐみは2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。